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Свердловчанка 2 года не может получить выплаты за орден погибшего на СВО сына

Свердловчанка 2 года не может получить выплаты за орден погибшего на СВО сына

4 июня 2024, 08:42
Фото: 1MI
Жительница Камышлова Свердловской области не может получить выплаты за орден сына, который погиб на СВО. Со дня похорон молодого человека уже прошло два года.

24-летний Игорь Коробицын скончался в мае 2022 года. Он был награжден орденом Мужества.

Мама молодого человека рассказала, что саму награду она получила осенью 2022 года. Тогда же женщина узнала, что за него положена выплата. Свердловчанка написала заявление, но средства так и не поступили, пишет ЕАН.

Женщина пробовала узнать, почему деньги не пришли. Однако ей давали противоречивые данные. Военком заявлял, что средства женщина получит после 8 марта этого года. А в воинской части, куда сын был прикреплен, сказали, что деньги давно отосланы.

Напомним, ранее стало известно, что еще одна жительница Свердловской области не может получить выплаты за смерть бойца на СВО. Причиной оказалась проблема с документами. Они были отправлены из одной части в другую, но в итоге потерялись.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Камышлов#Выплаты#Екатеринбург#Боец#Орден мужества#СВО#Спецоперация
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