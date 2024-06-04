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Светофор на Садовой улице в Нижнем Тагиле временно не работает

Светофор на Садовой улице в Нижнем Тагиле временно не работает

4 июня 2024, 06:37
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле временно прекратилась эксплуатация светофора на перекрестке улица Садовая — Товарный двор. Объект перестал работать утром 4 июня 2024 года.

Светофор на определенное время прекратил работу из-за аварийного отключения электричества, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

Когда работа дорожного объекта возобновится — в настоящий момент не сообщается.

Напомним, 20 мая 2024 года в Нижнем Тагиле светофоры были в нерабочем состоянии на Вязовской улице из-за временного прекращения подачи электричества. Снова включили их вечером того же дня.

Кроме того, светофоры в Нижнем Тагиле не работали 8 мая на перекрестке улицы Садоводов — Свердловское шоссе. Предположительно, они были отключены из-за сильного ветра.

Светофор на перекрестке в Дзержинском районе Нижнего Тагила временно не работает
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Светофор#ЧП#Объект#Отключение#Эксплуатация#Екатеринбург#Инцидент#ЦОДД#Аварийность
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