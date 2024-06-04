Светофор на Садовой улице в Нижнем Тагиле временно не работает

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Светофор на определенное время прекратил работу из-за аварийного отключения электричества, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
Когда работа дорожного объекта возобновится — в настоящий момент не сообщается.
Напомним, 20 мая 2024 года в Нижнем Тагиле светофоры были в нерабочем состоянии на Вязовской улице из-за временного прекращения подачи электричества. Снова включили их вечером того же дня.
Кроме того, светофоры в Нижнем Тагиле не работали 8 мая на перекрестке улицы Садоводов — Свердловское шоссе. Предположительно, они были отключены из-за сильного ветра.