tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Врачам, администраторам и поварам легче всех найти работу в Свердловской области

Топ-3 самых востребованных профессий в Свердловской области

4 июня 2024, 05:54
Фото: 1MI

Врачам, администраторам и поварам легче всех найти работу в Свердловской области

Стали известны профессии, обладателям которых проще всего найти работу в Свердловской области. В топ-3 вошли врачи, администраторы и повара.

В среднем по региону на одну вакансию от работодателя приходится 2,3 резюме. Примерно столько же было и в начале года. Это говорит о маленькой конкуренции среди соискателей, сообщает hh.ru.

Например, в розничной торговле даже менее одного резюме приходится на место. Чуть лучше ситуация в автобизнесе, строительстве и некоторых других областях. Там на одну вакансию приходится примерно 2 резюме.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области средняя зарплата составляет 73 тысячи рублей. Отмечается, что почти 150 тысяч зарабатывают финансисты и страховщики, а работники гостиниц и кафе — менее 40.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Работа#Статистика#Конкуренция#Вакансии#Екатеринбург
Подпишитесь
Культурно-образовательный центр на Гальянке в Тагиле приобретает очертания
Вчера, 15:12
Школьник из Екатеринбурга победил в телевикторине «Умницы и умники»
Сегодня, 03:16
Сотни детей из обстреливаемых регионов примет Свердловская область
Вчера, 15:29
Житель поселка под Нижним Тагилом украл паспорт и три телефона у знакомого из мести
Сегодня, 06:08
В Екатеринбурге начнется суд из-за драки двух мам в детском саду
Сегодня, 06:54
"