Топ-3 самых востребованных профессий в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:56
В среднем по региону на одну вакансию от работодателя приходится 2,3 резюме. Примерно столько же было и в начале года. Это говорит о маленькой конкуренции среди соискателей, сообщает hh.ru.
Например, в розничной торговле даже менее одного резюме приходится на место. Чуть лучше ситуация в автобизнесе, строительстве и некоторых других областях. Там на одну вакансию приходится примерно 2 резюме.
Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области средняя зарплата составляет 73 тысячи рублей. Отмечается, что почти 150 тысяч зарабатывают финансисты и страховщики, а работники гостиниц и кафе — менее 40.