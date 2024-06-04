Цены кусаются: в России серьезно подорожали путевки в летние детские лагеря

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Практически 80% российских семей не могут позволить себе сходу купить путевку в детский оздоровительный лагерь, пишут «Новые известия».
Так, самая дешевая путевка в детский лагерь в 2024 году стоит около 50 тысяч рублей. В некоторых лагерях Подмосковья ценник может достигать и полумиллиона. А средняя стоимость путевки — около 118 тысяч рублей.
Во всех регионах России существуют государственные лагеря. Запись в них начинается еще зимой, а получить путевку не так-то просто, так как в первую очередь в лагеря отправляют детей из семей-льготников — многодетных, участников СВО и т. д.
Если родители хотят, чтобы ребенок отдохнул в лагере у моря, им также приходится оплачивать проезд: билет на поезд в оба конца обходится примерно в 20 тысяч рублей.
В целом количество детей, «охваченных» летним отдыхом, неуклонно снижается с 1990 года: если до распада СССР в России ежегодно в лагеря ездили около 5 млн школьников, то в 2023 году — только 1,98 млн человек. Да и самих лагерей было на порядок больше: 23 тысячи против 7239.
В качестве альтернативы в российских городах развивается сеть лагерей с дневным пребыванием, где ребенку могут обеспечить летний досуг, пока родители находятся на работе.
Ранее стало известно, во сколько обойдется свердловчанам летний отдых в 2024 году.