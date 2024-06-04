Цены кусаются: в России серьезно подорожали путевки в летние детские лагеря

В целом количество детей, «охваченных» летним отдыхом, неуклонно снижается с 1990 года: если до распада СССР в России ежегодно в лагеря ездили около 5 млн школьников, то в 2023 году — только 1,98 млн человек. Да и самих лагерей было на порядок больше: 23 тысячи против 7239.