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Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Путевки в детские лагеря в России подорожали в полтора раза

Цены кусаются: в России серьезно подорожали путевки в летние детские лагеря

4 июня 2024, 15:39
Фото: Изображение Midjourney

Путевки в детские лагеря в России подорожали в полтора раза

С 2022 года стоимость отдыха в оздоровительных учреждениях для детей выросла в полтора раза. Многие родители в России вынуждены копить на путевку целый год.

Практически 80% российских семей не могут позволить себе сходу купить путевку в детский оздоровительный лагерь, пишут «Новые известия».

Так, самая дешевая путевка в детский лагерь в 2024 году стоит около 50 тысяч рублей. В некоторых лагерях Подмосковья ценник может достигать и полумиллиона. А средняя стоимость путевки — около 118 тысяч рублей.

Во всех регионах России существуют государственные лагеря. Запись в них начинается еще зимой, а получить путевку не так-то просто, так как в первую очередь в лагеря отправляют детей из семей-льготников — многодетных, участников СВО и т. д.

Если родители хотят, чтобы ребенок отдохнул в лагере у моря, им также приходится оплачивать проезд: билет на поезд в оба конца обходится примерно в 20 тысяч рублей.

В целом количество детей, «охваченных» летним отдыхом, неуклонно снижается с 1990 года: если до распада СССР в России ежегодно в лагеря ездили около 5 млн школьников, то в 2023 году — только 1,98 млн человек. Да и самих лагерей было на порядок больше: 23 тысячи против 7239.

В качестве альтернативы в российских городах развивается сеть лагерей с дневным пребыванием, где ребенку могут обеспечить летний досуг, пока родители находятся на работе.

Ранее стало известно, во сколько обойдется свердловчанам летний отдых в 2024 году.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Дети#Деньги#Стоимость#Путевка#Родители#Летний лагерь#Екатеринбург#Летний отдых
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