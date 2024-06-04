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В Екатеринбурге начался суд над бандой из-за убийства в бильярдной

В Екатеринбурге начался суд над бандой из-за убийства в бильярдной

4 июня 2024, 04:07
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловском областном суде стартовал процесс над бандой из Сысерти. Мужчин обвиняют в том, что они до смерти забили местного жителя в бильярдной. Всего подсудимых девять человек.

Мужчин будут судить по статье за убийство из хулиганских побуждений, а также покушение на убийство еще троих человек.

Началось все 1 апреля 2023 года. Тогда местный строитель Андо и мужчина по имени Кирилл вступили в конфликт. Последнему не понравилось, что Андо обратился к нему выпившим. В тот же день драки не случилось, но на следующий Андо назначил встречу в бильярдной букмекерской конторы.

Он пришел в компании друга и владельца конторы. Около 22:30 еще 11 человек вошли в зал. Сначала мужчины разговаривали, но потом началась драка. В результате троих мужчин забивали толпой.

По версии следствия, всего в нападении участвовали 11 человек. По словам Андо, он рассчитывал на приватный разговор. Он не думал, что может прийти толпа мужчин.

От полученных травм один человек скончался, трое были госпитализированы. Один из пострадавших две недели был в коме, пишет «КП-Екатеринбург».

В полиции отмечают, что в произошедшем отсутствовали признаки межнациональной вражды. Большинство нападавших были задержаны по горячим следам.

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