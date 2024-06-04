В Екатеринбурге начался суд над бандой из-за убийства в бильярдной

Началось все 1 апреля 2023 года. Тогда местный строитель Андо и мужчина по имени Кирилл вступили в конфликт. Последнему не понравилось, что Андо обратился к нему выпившим. В тот же день драки не случилось, но на следующий Андо назначил встречу в бильярдной букмекерской конторы.