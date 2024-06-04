tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

В Екатеринбурге начнется суд из-за драки двух мам в детском саду

В Екатеринбурге начнется суд из-за драки двух мам в детском саду

4 июня 2024, 06:54
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге начнутся судебные разбирательства по поводу драки двух мам в детском саду «Апельсинки». У одной из сторон конфликта перелом носа и орбиты глаза.

Инцидент между женщинами случился еще осенью 2023 года. Анастасия пришла за дочерью в частный детский сад, располагаемый в квартире. В подъезде она увидела Марию, маму другого ребенка. Между женщинами случилась драка, в результате которой Анастасия получила переломы. По ее словам, травмы ей нанесла именно Мария.

Драка между двумя мамами случилась после конфликта в соцсетях. Мария посчитала, что ее оппонентка оскорбила ее супруга.

После случившегося Мария стала фигуранткой уголовного дела. Следствие уже завершилось. Суд назначен на 11 июня. Нападавшей грозит лишение свободы до трех лет, арест или принудительные работы.

По словам Анастасии, Мария недавно принесла извинения. Она заявила, что ее реакция обусловлена эмоциональной несдержанностью.

Анастасия намерена требовать денежную компенсацию, так как потратила на лечение уже больше 100 тысяч рублей. Также она заявляет, что ей потребуется операция.

Закидывал камнями и издевался: мужчина избил собаку на улице в Каменске-Уральском
Узнать подробнее
Читайте также:
Супруги в Екатеринбурге избили соседского ребенка за шутку над их сыномКассир магазина в Верхней Пышме избила беременную коллегуБил головой о ступени: в Асбесте искалечили многодетную мать и ее двухлетнюю дочь
#Ирина Кирилова#Дети#Свердловская область#Избиение#Криминал#Нападение#Драка#Конфликт#Мама#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Культурно-образовательный центр на Гальянке в Тагиле приобретает очертания
Вчера, 15:12
Школьник из Екатеринбурга победил в телевикторине «Умницы и умники»
Сегодня, 03:16
Сотни детей из обстреливаемых регионов примет Свердловская область
Вчера, 15:29
Топ-3 самых востребованных профессий в Свердловской области
Сегодня, 05:54
Житель поселка под Нижним Тагилом украл паспорт и три телефона у знакомого из мести
Сегодня, 06:08
"