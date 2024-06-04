В Екатеринбурге начнется суд из-за драки двух мам в детском саду

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Инцидент между женщинами случился еще осенью 2023 года. Анастасия пришла за дочерью в частный детский сад, располагаемый в квартире. В подъезде она увидела Марию, маму другого ребенка. Между женщинами случилась драка, в результате которой Анастасия получила переломы. По ее словам, травмы ей нанесла именно Мария.
Драка между двумя мамами случилась после конфликта в соцсетях. Мария посчитала, что ее оппонентка оскорбила ее супруга.
После случившегося Мария стала фигуранткой уголовного дела. Следствие уже завершилось. Суд назначен на 11 июня. Нападавшей грозит лишение свободы до трех лет, арест или принудительные работы.
По словам Анастасии, Мария недавно принесла извинения. Она заявила, что ее реакция обусловлена эмоциональной несдержанностью.
Анастасия намерена требовать денежную компенсацию, так как потратила на лечение уже больше 100 тысяч рублей. Также она заявляет, что ей потребуется операция.