В Екатеринбурге начнется суд из-за драки двух мам в детском саду

Инцидент между женщинами случился еще осенью 2023 года. Анастасия пришла за дочерью в частный детский сад, располагаемый в квартире. В подъезде она увидела Марию, маму другого ребенка. Между женщинами случилась драка, в результате которой Анастасия получила переломы. По ее словам, травмы ей нанесла именно Мария.