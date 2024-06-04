В рамках ПМЭФ пройдет спортивно-экологическая акция РЭО «ЭкоТропа Здоровья»

Такие мероприятия направлены на то, чтобы вдохновить население заботиться и о своем здоровье, и о состоянии нашей планеты. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев обратил внимание, что экологическое будущее России зависит от каждого жителя. Он поблагодарил активистов, которые желают внести вклад в защиту окружающей среды и передать экологические привычки своим близким и друзьям. Буцаев также подчеркнул, что проведение мероприятий такого рода на площадке ПМЭФ имеет особую важность, передает 56orb.ru.