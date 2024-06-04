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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

В рамках ПМЭФ пройдет спортивно-экологическая акция РЭО «ЭкоТропа Здоровья»

В рамках ПМЭФ пройдет спортивно-экологическая акция РЭО «ЭкоТропа Здоровья»

4 июня 2024, 17:05
Фото: Изображение Midjourney
8 июня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2024 состоится спортивно-экологическая акция под названием «ЭкоТропа Здоровья». Организаторами данного мероприятия являются Российский экологический оператор и социальный проект «Команда Звездный Десант».

Такие мероприятия направлены на то, чтобы вдохновить население заботиться и о своем здоровье, и о состоянии нашей планеты. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев обратил внимание, что экологическое будущее России зависит от каждого жителя. Он поблагодарил активистов, которые желают внести вклад в защиту окружающей среды и передать экологические привычки своим близким и друзьям. Буцаев также подчеркнул, что проведение мероприятий такого рода на площадке ПМЭФ имеет особую важность, передает 56orb.ru.

В начале акции участников ожидает разминка, которую проведут олимпийские чемпионы. После активисты приступят к уборке берега реки Новой, а аквалангисты займутся очищением дна водоема от мусора. После уборки организаторы предусмотрели для участников угощения и розыгрыш подарков от партнеров мероприятия.

Стоит отметить, что в числе участников акции будут представители Олимпийского совета Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков и российская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Татьяна Лебедева. В акции также примет участие олимпийская чемпионка и призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Наталья Воробьева.

Сбор участников акции назначен на 8 июня в 11 часов утра. Место встречи — Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д. 104, рядом с рекой Новой.

ППК «РЭО» выступает экологическим партнером 27-го Петербургского международного экономического форума. Событие пройдет 5–8 июня в Санкт-Петербурге.

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