В рамках ПМЭФ пройдет спортивно-экологическая акция РЭО «ЭкоТропа Здоровья»

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Такие мероприятия направлены на то, чтобы вдохновить население заботиться и о своем здоровье, и о состоянии нашей планеты. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев обратил внимание, что экологическое будущее России зависит от каждого жителя. Он поблагодарил активистов, которые желают внести вклад в защиту окружающей среды и передать экологические привычки своим близким и друзьям. Буцаев также подчеркнул, что проведение мероприятий такого рода на площадке ПМЭФ имеет особую важность, передает 56orb.ru.
В начале акции участников ожидает разминка, которую проведут олимпийские чемпионы. После активисты приступят к уборке берега реки Новой, а аквалангисты займутся очищением дна водоема от мусора. После уборки организаторы предусмотрели для участников угощения и розыгрыш подарков от партнеров мероприятия.
Стоит отметить, что в числе участников акции будут представители Олимпийского совета Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков и российская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Татьяна Лебедева. В акции также примет участие олимпийская чемпионка и призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Наталья Воробьева.
Сбор участников акции назначен на 8 июня в 11 часов утра. Место встречи — Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д. 104, рядом с рекой Новой.
ППК «РЭО» выступает экологическим партнером 27-го Петербургского международного экономического форума. Событие пройдет 5–8 июня в Санкт-Петербурге.