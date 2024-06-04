Врачи в Березовском спасли мужчину с остановкой сердца

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
После того, как пострадавшего привезли в больницу, в операционной у него остановилось сердце. Медики ввели ему адреналин и подключили к ИВЛ, а также сделали прямой массаж сердца, пишет «КП-Екатеринбург».
В результате проделанных манипуляций сердечная деятельность восстановилась. По словам реаниматолога-анестезиолога Антона Кевралетина, у пациента была большая кровопотеря, поэтому врачи действовали очень быстро.
После того, как операция прошла, свердловчанин находился в больнице две недели, а затем его выписали домой.
Напомним, врачи смогли спасти единственную почку жителя Красноуфимска, у которого был тромбоз почечной артерии.