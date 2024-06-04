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Врачи в Березовском спасли мужчину с остановкой сердца

Врачи в Березовском спасли мужчину с остановкой сердца

4 июня 2024, 12:50
Фото: «КП-Екатеринбург»
Сотрудники больницы в Березовском сумели спасти раненого мужчину, у которого остановилось сердце. У пациента были ножевые ранения.

После того, как пострадавшего привезли в больницу, в операционной у него остановилось сердце. Медики ввели ему адреналин и подключили к ИВЛ, а также сделали прямой массаж сердца, пишет «КП-Екатеринбург».

В результате проделанных манипуляций сердечная деятельность восстановилась. По словам реаниматолога-анестезиолога Антона Кевралетина, у пациента была большая кровопотеря, поэтому врачи действовали очень быстро.

После того, как операция прошла, свердловчанин находился в больнице две недели, а затем его выписали домой.

Напомним, врачи смогли спасти единственную почку жителя Красноуфимска, у которого был тромбоз почечной артерии.

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