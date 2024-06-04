Житель поселка под Березовским спилил «некрасивый» забор у соседа

Инцидент случился в 2022 году. Тогда мужчине отказали в возбуждении уголовного дела. Но через несколько месяцев это действие было отменено и материалы снова отправили на проверку. Теперь Анатолию предстоит демонтировать старый забор. Эксперт оценил установку нового в 43 тысячи рублей, сообщили в Свердловском областном суде.