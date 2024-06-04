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Житель поселка под Березовским заплатит соседу 56 тысяч за спиленный забор

Житель поселка под Березовским спилил «некрасивый» забор у соседа

4 июня 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney

Житель поселка под Березовским заплатит соседу 56 тысяч за спиленный забор

В поселке Монетный Березовского ГО между соседями случился конфликт. Один из них — Павел — посчитал, что у соседа не эстетично смотрится забор. Он решил его выровнять и спилил 16 листов профнастила.

В результате забор стал ниже на пол метра. Второй сосед — Анатолий — этому не обрадовался. Он написал заявление в полицию.

Инцидент случился в 2022 году. Тогда мужчине отказали в возбуждении уголовного дела. Но через несколько месяцев это действие было отменено и материалы снова отправили на проверку. Теперь Анатолию предстоит демонтировать старый забор. Эксперт оценил установку нового в 43 тысячи рублей, сообщили в Свердловском областном суде.

Анатолий также подал на соседа в суд и потребовал с него 65 тысяч рублей. Однако суд решил выплатить пострадавшему только 56,5 тысячи рублей.

Павла такое решение не устроило. Он пытался оспорить его в Свердловском областном суде. Однако там решение оставили без изменений.

Напомним, ранее в поселке под Богдановичем случился еще один конфликт из-за забора. Двое мужчин установили пенсионерке новый забор. Однако после завершения работ повысили цену в два раза. У женщины таких денег не оказалось. Тогда мужчины стали ей угрожать и громить забор.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Суд#Березовский#Конфликт#Соседи#Поселок#Сад#Дача#Огород#Екатеринбург#Инцидент
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