Житель поселка под Березовским спилил «некрасивый» забор у соседа

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В результате забор стал ниже на пол метра. Второй сосед — Анатолий — этому не обрадовался. Он написал заявление в полицию.
Инцидент случился в 2022 году. Тогда мужчине отказали в возбуждении уголовного дела. Но через несколько месяцев это действие было отменено и материалы снова отправили на проверку. Теперь Анатолию предстоит демонтировать старый забор. Эксперт оценил установку нового в 43 тысячи рублей, сообщили в Свердловском областном суде.
Анатолий также подал на соседа в суд и потребовал с него 65 тысяч рублей. Однако суд решил выплатить пострадавшему только 56,5 тысячи рублей.
Павла такое решение не устроило. Он пытался оспорить его в Свердловском областном суде. Однако там решение оставили без изменений.
Напомним, ранее в поселке под Богдановичем случился еще один конфликт из-за забора. Двое мужчин установили пенсионерке новый забор. Однако после завершения работ повысили цену в два раза. У женщины таких денег не оказалось. Тогда мужчины стали ей угрожать и громить забор.