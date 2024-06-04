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Житель поселка под Нижним Тагилом украл паспорт и три телефона у знакомого из мести

Житель поселка под Нижним Тагилом украл паспорт и три телефона у знакомого из мести

4 июня 2024, 06:08
Фото: 1MI
Житель поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом украл у своего знакомого паспорт, три мобильных телефона и шлифовальную машину. Инцидент произошел 17 марта 2024 года.

Мужчина находился в гостях у своего знакомого два дня и вместе с ним употреблял алкоголь. Между ними случилась ссора, после которой хозяин дома вышел на улицу и оставил гостя одного, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Свердловчанин, обидевшись на приятеля, решил ему отомстить и украл его паспорт, чтобы его оштрафовали за утерю документа. Так же он, покинув дом, сообразил, что у него нет денег на покупку алкоголя и решил украсть другие вещи потерпевшего.

Так, обвиняемый украл три мобильных телефона и шлифовальную машину и тем самым нанес знакомому ущерб в размере более 22 тысяч рублей. Вскоре вора нашли и возбудили уголовное дело.

Психиатрическая экспертиза показала, что у мужчины есть психическое расстройство, вследствие чего в момент кражи он не осознавал своих действий. После завершения расследования материалы дела отправлены в суд.

Напомним, осенью 2023 года житель Нижнего Тагила украл с банковской карты своего знакомого 100 тысяч. Позже он вернул часть суммы, а затем попытался скрыться.

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