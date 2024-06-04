Житель поселка под Нижним Тагилом украл паспорт и три телефона у знакомого из мести

Свердловчанин, обидевшись на приятеля, решил ему отомстить и украл его паспорт, чтобы его оштрафовали за утерю документа. Так же он, покинув дом, сообразил, что у него нет денег на покупку алкоголя и решил украсть другие вещи потерпевшего.