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Updated Сегодня, 13:55

13-летняя школьница утонула на водоеме в селе под Нижними Сергами

13-летняя школьница утонула на водоеме в селе под Нижними Сергами

5 июня 2024, 13:53
Фото: 1MI
В селе Кленовское под Нижними Сергами утонула на водоеме 13-летняя девочка. Происшествие случилось 5 июня 2024 года.

Сотрудники Следкома выехали на место происшествия. Во время проверки будут установлены обстоятельства случившегося, а также дана оценка ситуации, рассказали в пресс-службе свердловского СУ СК.

Глава полицейского гарнизона Александр Мешков поручил всем территориальным отделениям полиции принять необходимые профилактические меры по снижению риска подобных ЧП с детьми и подростками.

Напомним, в реке Пышма в Камышлове утонул шестилетний мальчик. В полиции выясняют подробности случившегося.

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