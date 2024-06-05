13-летняя школьница утонула на водоеме в селе под Нижними Сергами

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Сотрудники Следкома выехали на место происшествия. Во время проверки будут установлены обстоятельства случившегося, а также дана оценка ситуации, рассказали в пресс-службе свердловского СУ СК.
Глава полицейского гарнизона Александр Мешков поручил всем территориальным отделениям полиции принять необходимые профилактические меры по снижению риска подобных ЧП с детьми и подростками.
Напомним, в реке Пышма в Камышлове утонул шестилетний мальчик. В полиции выясняют подробности случившегося.