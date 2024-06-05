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Александр Исаевич: Более 28,5 тыс. представителей МСП вышли на новый уровень

Александр Исаевич: Более 28,5 тыс. представителей МСП вышли на новый уровень

5 июня 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney
За прошедший год около 28,5 тысячи малых и средних предприятий осуществили переход в более высокую категорию бизнеса. Из них около 26 тысяч выросли из микробизнеса в малый, а около 900 микропредприятий перешли в средний бизнес.

876 компаний вышли за критерии МСП. Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил об этом на ПМЭФ-2024.

По его словам, анализ данных реестров ФНС и субъектов МСП показал положительную динамику переходов МСП-предприятий в более высокие категории по сравнению с аналогичными данными годом ранее, пишет ТАСС.

«В целом этот период был лучше предыдущего на 2,6%», — заявил Исаевич.

Регионы — лидеры по динамике переходов малого и среднего бизнеса в более высокие категории — это Республика Мордовия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва, Тамбовская, Магаданская и Пензенская области. Чаще всего выросшие предприятия занимаются строительством, ресторанным бизнесом, доставкой продуктов и неспециализированной оптовой торговлей.

Лидирующие позиции по отношению количества переходов к общему числу зарегистрированных МСП занимают Москва, Магаданская область и Санкт-Петербург. Далее следуют Чукотский автономный округ, Приморский край, Ульяновская, Воронежская и Новосибирская области.

Наибольший прирост переходов предприятий из микро- в средний бизнес среди регионов показали Чеченская Республика (рост на 500%), Республика Карелия и Ивановская область (по 200%). В числе лидеров Сахалинская область (+200%) и Пермский край (рост на 175%). В топ-10 также вошли Тульская область (рост на 167%), Пензенская, Амурская, Вологодская и Орловская области (прирост по 150%).

Рейтинг регионов по темпам роста количества переходов бизнеса из формата «микропредприятие» в статус «малое предприятие» возглавил Чукотский автономный округ (рост на 350%).

По годовому приросту числа переходов из категории малого бизнеса в средний бизнес среди всех субъектов РФ лидирует Чувашия (+400%). Далее следуют Хабаровский край (рост на 325%), Тамбовская и Ульяновская области, а также Калининградская область.

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