Автобус №36 в Нижнем Тагиле будет ходить по новому расписанию

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Автобусы 36-го маршрута ходят по новому расписанию со среды, 5 июня, сообщает «Тагильский трамвай».
На линию теперь выходит четыре машины, за счет этого удалось увеличить число утренних и вечерних рейсов.
Маршрут следования автобуса № 36: ВМЗ — ул. Верхняя Черепанова — ул. Выйская — ул. Фрунзе — ул. Космонавтов — пр. Мира — пр. Ленина — ул. Садовая — вокзал — ул. Заводская — ул. Красногвардейская — Южный подъезд — ТРЦ «Депо».
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«ВМЗ»
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«ТРЦ „Депо”“
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