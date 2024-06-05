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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

В Нижнем Тагиле изменилось расписание автобуса №36

Автобус №36 в Нижнем Тагиле будет ходить по новому расписанию

5 июня 2024, 14:58
Фото: «Тагильский трамвай»

В Нижнем Тагиле изменилось расписание автобуса №36

Также «Тагильский трамвай» увеличивает число утренних и вечерних рейсов.

Автобусы 36-го маршрута ходят по новому расписанию со среды, 5 июня, сообщает «Тагильский трамвай».

На линию теперь выходит четыре машины, за счет этого удалось увеличить число утренних и вечерних рейсов.

Маршрут следования автобуса № 36: ВМЗ — ул. Верхняя Черепанова — ул. Выйская — ул. Фрунзе — ул. Космонавтов — пр. Мира — пр. Ленина — ул. Садовая — вокзал — ул. Заводская — ул. Красногвардейская — Южный подъезд — ТРЦ «Депо».

Отправления от остановки
«ВМЗ»		 Отправления от остановки
«ТРЦ „Депо”“
5:55 6:25
6:40 6:45
7:05 7:05
7:30 7:30
7:50 7:55
8:15 8:20
8:40 8:40
9:25 9:05
9:50 9:30
10:30 10:15
10:55 10:40
11:30 11:20
11:45 11:45
12:05 12:15
12:30 12:35
13:00 12:55
13:20 13:20
13:40 14:10
14:05 14:55
14:35 15:10
14:55 15:25
15:55 16:15
16:10 16:45
16:30 17:00
17:00 17:20
17:30 17:50
17:45 18:20
18:10 18:35
18:35 20:25
19:35 20:50
20:05 21:50
21:10 22:20
21:35            
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