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Бортпроводница «Уральских авиалиний» сумела доказать в суде свою болезнь в рейсе

Бортпроводница «Уральских авиалиний» сумела доказать в суде свою болезнь в рейсе

5 июня 2024, 05:40
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга, работавшая бортпроводницей в компании «Уральские авиалинии», сумела доказать в суде, что перед рейсом она болела, а не была пьяной. Инцидент случился в августе 2023 года.

Перед предполетным медосмотром женщине стало плохо. Она сказала об этом командиру и пошла в медпункт аэропорта. У нее оказалось ОРЗ, в результате чего она вернулась домой и пошла в поликлинику. Ей оформили больничный.

Спустя две недели свердловчанка написала объяснительную о том, что случилось, а в сентябре ей объявили выговор и лишили премии за несоблюдение договора, якобы она в тот день была не больной, а нетрезвой.

После этого екатеринбурженка обратилась в суд. Ответчик попытался убедить, что сотрудница была пьяна, однако суд, ознакомившись с обстоятельствами дела, установил, что факт опьянения истицы установлен не был, а доказательства ее болезни имеются. В связи с этим выговор признан незаконным и отменен.

Напомним, отец Миши Бахтина в Екатеринбурге отсудил у полиции более 55 тысяч за незаконный штраф.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Болезнь#Премия#Иск#Уральские авиалинии#Рейс#Екатеринбург#Доказательства#Инцидент#Больничный
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