Бортпроводница «Уральских авиалиний» сумела доказать в суде свою болезнь в рейсе

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
Перед предполетным медосмотром женщине стало плохо. Она сказала об этом командиру и пошла в медпункт аэропорта. У нее оказалось ОРЗ, в результате чего она вернулась домой и пошла в поликлинику. Ей оформили больничный.
Спустя две недели свердловчанка написала объяснительную о том, что случилось, а в сентябре ей объявили выговор и лишили премии за несоблюдение договора, якобы она в тот день была не больной, а нетрезвой.
После этого екатеринбурженка обратилась в суд. Ответчик попытался убедить, что сотрудница была пьяна, однако суд, ознакомившись с обстоятельствами дела, установил, что факт опьянения истицы установлен не был, а доказательства ее болезни имеются. В связи с этим выговор признан незаконным и отменен.
Напомним, отец Миши Бахтина в Екатеринбурге отсудил у полиции более 55 тысяч за незаконный штраф.