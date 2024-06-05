Часть Нижнего Тагила осталась без воды из-за аварии на Октябрьской революции

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
На кадрах с места видно, что траншеи, вырытые рабочими, затоплены водой.
Как сообщили в «Водоканал-НТ», виновником аварии стала организация «Практика строительства». Рабочие при производстве земляных работ повредили центральный водопровод диаметром 400 мм.
Без холодного водоснабжения осталась часть Ленинского и Тагилстроевского районов: от проспекта Ленина по улицам Садовая, Октябрьской революции, Заводская, Красногвардейская и частный сектор микрорайона Кушва. Списки домов уточняются, — сообщили в «Водоканал-НТ».
На данный момент специалисты работают над устранением аварии.
Напомним, в Екатеринбурге в утреннее время 5 июня мощный поток воды выбился из-под земли. Он пробил асфальт и намочил автомобили рядом.