Часть Нижнего Тагила осталась без воды из-за аварии на Октябрьской революции

Подрядчик повредил водопровод и затопил центр Нижнего Тагила

Коммунальная авария произошла на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле днем 5 мая. В результате десятки домов остались без холодной воды. Когда устранят аварию, пока неизвестно.