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Updated Сегодня, 11:37

Подрядчик повредил водопровод и затопил центр Нижнего Тагила

Часть Нижнего Тагила осталась без воды из-за аварии на Октябрьской революции

5 июня 2024, 11:35
Фото: tagilcity.ru

Подрядчик повредил водопровод и затопил центр Нижнего Тагила

Коммунальная авария произошла на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле днем 5 мая. В результате десятки домов остались без холодной воды. Когда устранят аварию, пока неизвестно.

На кадрах с места видно, что траншеи, вырытые рабочими, затоплены водой.

Как сообщили в «Водоканал-НТ», виновником аварии стала организация «Практика строительства». Рабочие при производстве земляных работ повредили центральный водопровод диаметром 400 мм.

Без холодного водоснабжения осталась часть Ленинского и Тагилстроевского районов: от проспекта Ленина по улицам Садовая, Октябрьской революции, Заводская, Красногвардейская и частный сектор микрорайона Кушва. Списки домов уточняются, — сообщили в «Водоканал-НТ».

На данный момент специалисты работают над устранением аварии.

Напомним, в Екатеринбурге в утреннее время 5 июня мощный поток воды выбился из-под земли. Он пробил асфальт и намочил автомобили рядом.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Вода#ООО "Водоканал-НТ"#Коммунальная авария#Екатеринбург#Авария
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