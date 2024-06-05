Дроны начнут летать над Каменском-Уральским

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Данную съемку решили провести в связи с подготовкой картографических материалов в цифровом формате. Информацию об этом подтвердили в мэрии, пишет KU66.RU.
Мероприятия будут проходить в рамках программы «Система пространственных данных» при помощи муниципалитета.
Напомним, в мае 2024 года в Нижнем Тагиле проходили испытания беспилотников в ракетной дивизии. Участвовали ракетные объединения из Омска, Оренбурга и Владимира. Победила омская команда.