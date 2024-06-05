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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Дроны начнут летать над Каменском-Уральским

Дроны начнут летать над Каменском-Уральским

5 июня 2024, 13:24
Фото: Изображение Midjourney
Над Каменском-Уральским начнут летать беспилотники из-за аэрофотосъемок города.

Данную съемку решили провести в связи с подготовкой картографических материалов в цифровом формате. Информацию об этом подтвердили в мэрии, пишет KU66.RU.

Мероприятия будут проходить в рамках программы «Система пространственных данных» при помощи муниципалитета.

Напомним, в мае 2024 года в Нижнем Тагиле проходили испытания беспилотников в ракетной дивизии. Участвовали ракетные объединения из Омска, Оренбурга и Владимира. Победила омская команда.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Каменск-Уральский#Город#Программа#Муниципалитет#Мэрия#Дроны#Испытания#Екатеринбург#Беспилотники
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