Еще четыре поставщика «Жизньмарта» закрыты в Свердловской области

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Ограничения коснулись двух ИП — Логинова Н.Ш. и Мутигулина А.Р, оба предприятия закрыты на 30 суток, а также двух ООО — «Лаборатория вкуса» (закрыта на 60 суток) и «Фабрика японской кухни» (закрыта на 90 суток), сообщили в Роспотребнадзоре.
Инспекторы установили, что предприятия нарушали СаНПиНы, также неудовлетворительными оказались результаты смывов на производствах. В итоге суд удовлетворил ходатайство ведомства о приостановлении деятельности.
Напомним, что расследование началось после массового отравления в популярной в Екатеринбурге сети «Жизньмарт». Официально пострадали 18 человек. Им владелец компании пообещал компенсировать моральный ущерб. На предприятиях, с которыми сотрудничала сеть, начались поголовные проверки.
С некоторыми поставщиками «Жизньмарт» намерен судиться, а екатеринбуржцев владелец «Жизньмарта» Иван Зайченко обвинил в том, что они пытаются заразиться и украдкой лижут яйца на полках.
Ранее в судах было принято решение еще по ряду предприятий, и на данный момент закрыты уже девять производств.