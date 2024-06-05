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Published Сегодня, 16:23

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Роспотребнадзор: закрыты еще четыре поставщика екатеринбургского «Жизньмарта»

Еще четыре поставщика «Жизньмарта» закрыты в Свердловской области

5 июня 2024, 16:23
Фото: 1MI

Роспотребнадзор: закрыты еще четыре поставщика екатеринбургского «Жизньмарта»

Суды поддержали новое ходатайство свердловского Роспотребнадзора по делу «Жизньмарта». Закрыты еще четыре компании, которые сотрудничали с торговой сетью.

Ограничения коснулись двух ИП — Логинова Н.Ш. и Мутигулина А.Р, оба предприятия закрыты на 30 суток, а также двух ООО — «Лаборатория вкуса» (закрыта на 60 суток) и «Фабрика японской кухни» (закрыта на 90 суток), сообщили в Роспотребнадзоре.

Инспекторы установили, что предприятия нарушали СаНПиНы, также неудовлетворительными оказались результаты смывов на производствах. В итоге суд удовлетворил ходатайство ведомства о приостановлении деятельности.

Напомним, что расследование началось после массового отравления в популярной в Екатеринбурге сети «Жизньмарт». Официально пострадали 18 человек. Им владелец компании пообещал компенсировать моральный ущерб. На предприятиях, с которыми сотрудничала сеть, начались поголовные проверки.

С некоторыми поставщиками «Жизньмарт» намерен судиться, а екатеринбуржцев владелец «Жизньмарта» Иван Зайченко обвинил в том, что они пытаются заразиться и украдкой лижут яйца на полках.

Ранее в судах было принято решение еще по ряду предприятий, и на данный момент закрыты уже девять производств.

Владелец «Жизньмарта» планирует судиться с поставщиком зараженной еды в Екатеринбурге
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