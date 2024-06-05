Еще четыре поставщика «Жизньмарта» закрыты в Свердловской области

Ограничения коснулись двух ИП — Логинова Н.Ш. и Мутигулина А.Р, оба предприятия закрыты на 30 суток, а также двух ООО — «Лаборатория вкуса» (закрыта на 60 суток) и «Фабрика японской кухни» (закрыта на 90 суток), сообщили в Роспотребнадзоре.