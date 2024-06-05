«Ловись, рыбка!» Топ-5 классных мест для рыбалки и отдыха в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Одно из самых излюбленных мест свердловских рыбаков. Водоем имеет искусственное происхождение и появился в результате строительства Белоярской АЭС и плотины. Он расположен совсем недалеко от Екатеринбурга и потому берега Белоярского водохранилища весьма популярны для отдыха — как для дикого, так и организованного, поскольку на берегах Белоярского водохранилища расположено немало баз отдыха.
В водоеме водится самая разнообразная рыба — плотва, окунь, судак, ерш, лещи, рипусы, лини и подлещики. Причем попадаются весьма крупные особи: например, рыбак Михаил Еремеев в сентябре 2023 года поймал здесь двух огромных белых амуров весом 18 и 19 кг.
По мнению опытных рыбаков, лучше всего рыбачить на западном берегу в верховьях Белоярского водохранилища.
Негласное название — Свердловское море. Водоем находится на реке Чусовой, появился в 1944 году и сегодня используется для водоснабжения Екатеринбурга. В Волчихинском водохранилище водится самая разнообразная рыба, однако многие рыбаки ездят сюда специально за щуками, налимами и судаками. В 2012 году в водоем выпустили мальков белого амура, карпа и тостолобика.
Рыбачить можно как с берега, так и с лодок. Самые богатые на рыбу места — в заводях и в районе островов. Остановиться на Волчихинском водохранилище также можно на базах отдыха или организовать собственный кэмпинг в палатках.
Водоем находится фактически в городской черте Екатеринбурга, а потому рыбаков с удочками здесь видят круглый год и в любой день недели. Добраться до места можно на трамваях или автобусах. Правда, потом предстоит пешая 30-минутная прогулка. В озере водится карп, пелядь, плотва, караси и подлещики. Туристическая инфраструктура около Шарташа из-за близости к городу не слишком развита, однако при желании можно остановиться в гостиницах, которые расположены неподалеку.
Ученые считают, что озеро Шарташ находится на грани исчезновения: активная добыча песка, которая велась здесь с момента основания Екатеринбурга, привела к заиливанию дна. Если процесс не остановить, то уже через несколько десятилетий Шарташ превратится в огромное болото.
Этот искусственный водоем, созданный для нужд Рефтинской ГРЭС, является одним из самых любимых мест отдыха для жителей Свердловской области. И не только из-за того, что купальный сезон из-за сброса теплой воды открывается здесь намного раньше остальных водоемов. На Рефтинское водохра6нилище рыбаки приезжают за элитной рыбой — форелью, карпом и осетром. Эти виды разводит Рефтинский рыбхоз, который приглашает на платную рыбалку. Для тех же, кто настроен порыбачить бесплатно, тоже найдется рыба: в Рефтинском водохранилище водится плотва, лещ, судак, толстолобик, белый амур, несколько видов сомов, а также много другой самой разнообразной рыбы.
Кстати, канальный сом, который живет в водоеме, был завезен из США. Говорят, что в привычной среде обитания канальные сомы вырастают до огромных размеров и могут весить около 40 кг. В Рефтинском водохранилище средний вес взрослой особи достигает 3 кг.
Один из самых экологически чистых водоемов Свердловской области, куда люди приезжают не только на рыбалку, но и для прогулки по нетронутым хвойным лесам. Средняя глубина Верхне-Сысертского водохранилища составляет 3-4 метра (самое глубокое место — 10 метров), поэтому рыбакам стоит учитывать эту особенность при выборе снастей.
По понятным причинам крупные особи в водохранилище не водятся, однако рыбы здесь очень много. В здешних водах водится лещ и щука, чебак и окунь, плотва и ерш. Также иногда встречается карп, толстолобик и белый амур.
Отдыхать на берегу пруда весьма комфортно: здесь есть множество заливчиков с песчаным дном, где очень приятно купаться.