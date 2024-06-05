«Ловись, рыбка!» Топ-5 классных мест для рыбалки и отдыха в Свердловской области

Этот искусственный водоем, созданный для нужд Рефтинской ГРЭС, является одним из самых любимых мест отдыха для жителей Свердловской области. И не только из-за того, что купальный сезон из-за сброса теплой воды открывается здесь намного раньше остальных водоемов. На Рефтинское водохра6нилище рыбаки приезжают за элитной рыбой — форелью, карпом и осетром. Эти виды разводит Рефтинский рыбхоз, который приглашает на платную рыбалку. Для тех же, кто настроен порыбачить бесплатно, тоже найдется рыба: в Рефтинском водохранилище водится плотва, лещ, судак, толстолобик, белый амур, несколько видов сомов, а также много другой самой разнообразной рыбы.