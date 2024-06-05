Массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе

Несколько автомобилей устроили аварию в Нижнем Тагиле

Днем 5 июня 2024 года на перекрестке улицы Цементной и Восточного шоссе произошла массовая авария, в которой участвовали несколько автомобилей. В результате столкновения движение по правой полосе было полностью перекрыто, а вокруг разбросаны осколки и обломки автомобилей.