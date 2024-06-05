Массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Массовая авария на перекрестке улицы Цементной и Восточного шоссе. По предварительной информации, автомобили, двигаясь со стороны Дзержинского района в сторону города, столкнулись друг с другом, создав опасную ситуацию для других участников дорожного движения. Информации от ГИБДД о возможных пострадавших на момент публикации пока
В результате столкновения автомобили получили повреждения. На данный момент, насколько серьезные повреждения, неизвестно. Но обломки автомобилей разбросаны по всей проезжей части.
Три белые иномарки, насколько я могла увидеть. Обе правые полосы перегорожены, все в осколках. Скорой и ГИБДД пока нет, но я уже уехала, может, уже на месте., — написала в редакцию TagilCity.ru Александра, очевидец ДТП.
В настоящее время движение на правой стороне дороги перекрыто, но пробка все еще сохраняется. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов.