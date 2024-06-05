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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Несколько автомобилей устроили аварию в Нижнем Тагиле

Массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе

5 июня 2024, 13:22
Фото: tagilcity.ru

Несколько автомобилей устроили аварию в Нижнем Тагиле

Днем 5 июня 2024 года на перекрестке улицы Цементной и Восточного шоссе произошла массовая авария, в которой участвовали несколько автомобилей. В результате столкновения движение по правой полосе было полностью перекрыто, а вокруг разбросаны осколки и обломки автомобилей.

Массовая авария на перекрестке улицы Цементной и Восточного шоссе. По предварительной информации, автомобили, двигаясь со стороны Дзержинского района в сторону города, столкнулись друг с другом, создав опасную ситуацию для других участников дорожного движения. Информации от ГИБДД о возможных пострадавших на момент публикации пока

В результате столкновения автомобили получили повреждения. На данный момент, насколько серьезные повреждения, неизвестно. Но обломки автомобилей разбросаны по всей проезжей части.

Три белые иномарки, насколько я могла увидеть. Обе правые полосы перегорожены, все в осколках. Скорой и ГИБДД пока нет, но я уже уехала, может, уже на месте., — написала в редакцию TagilCity.ru Александра, очевидец ДТП.
Фото: tagilcity.ru

В настоящее время движение на правой стороне дороги перекрыто, но пробка все еще сохраняется. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов.

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