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Posted 5 июня, 09:04

Published 5 июня, 09:04

Modified 5 июня, 09:06

Updated 5 июня, 09:06

Мигрант напал на жителей Екатеринбурга из-за поддельных сим-карт

Мигрант напал на жителей Екатеринбурга из-за поддельных сим-карт

5 июня 2024, 09:04
Фото: 1MI
Сюжет
Мигранты
Мигрант в Екатеринбурге напал на местных жителей из-за нелегальных сим-карт. Инцидент произошел около миграционного центра.

Съемочная группа расследовала незаконную постановку мигрантов на учет и в какой-то момент они заметили, что гражданин раздает мигрантам сим-карты. При этом он раздавал их без предъявления удостоверения личности и оформления, рассказал общественник Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.

Сначала у них был спокойный диалог, однако затем вмешался «помощник» мигранта и набросился на журналистов. Во время потасовки он ударил сотрудницу, а также испортил техническое оборудование.

Сотрудники телеканала обратились с заявлением в Следком.

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге появилась информация о том, что мигрант из Узбекистана напал на сотрудницу ОВМ. Однако позже выяснилось, что конфликт был только между мигрантами, к сотруднице миграционной службы потасовка не имела отношения.

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