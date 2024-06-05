Мигрант напал на жителей Екатеринбурга из-за поддельных сим-карт

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге появилась информация о том, что мигрант из Узбекистана напал на сотрудницу ОВМ. Однако позже выяснилось, что конфликт был только между мигрантами, к сотруднице миграционной службы потасовка не имела отношения.