Мигрант напал на жителей Екатеринбурга из-за поддельных сим-карт

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Съемочная группа расследовала незаконную постановку мигрантов на учет и в какой-то момент они заметили, что гражданин раздает мигрантам сим-карты. При этом он раздавал их без предъявления удостоверения личности и оформления, рассказал общественник Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.
Сначала у них был спокойный диалог, однако затем вмешался «помощник» мигранта и набросился на журналистов. Во время потасовки он ударил сотрудницу, а также испортил техническое оборудование.
Сотрудники телеканала обратились с заявлением в Следком.
Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге появилась информация о том, что мигрант из Узбекистана напал на сотрудницу ОВМ. Однако позже выяснилось, что конфликт был только между мигрантами, к сотруднице миграционной службы потасовка не имела отношения.