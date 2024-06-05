Многодетная мама из Екатеринбурга поборется за титул «Миссис Мира»

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В проекте участниц ищут по всей стране. Они обязательно должны быть замужними. У Дарьи не только есть муж, но и трое детей. Сама девушка объяснила, что серьезно бороться за победу не планировала. Она удивилась, что прошла отбор, пишет Е1.
За месяц до старта финала Дарья изучала дефиле, выбирала себе образ и создавала костюм, также она тренировала речь и составляла визитку.
Финальное шоу состоится 5 июня в Москве. Участницам предстоит показать свои костюмы.
Всего в борьбу за главный титул вступили 120 девушек. Те, кто станут победителями, поедут представлять Россию в Турцию и Южную Корею.
Ранее стало известно, что педагог-дефектолог из Нижнего Тагила стала победителем регионального этапа всероссийских соревнований. Она отправится представлять Свердловскую область на всероссийском уровне.