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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Многодетная мама из Екатеринбурга поборется за титул «Миссис Мира»

Многодетная мама из Екатеринбурга поборется за титул «Миссис Мира»

5 июня 2024, 09:03
Фото: сайт конкурса «Мисс мира»
Многодетная мама из Екатеринбурга Дарья Суркова поборется за титул «Миссис Россия Мира». У победительницы конкурса появится возможность сразиться за титул «Миссис Вселенная».

В проекте участниц ищут по всей стране. Они обязательно должны быть замужними. У Дарьи не только есть муж, но и трое детей. Сама девушка объяснила, что серьезно бороться за победу не планировала. Она удивилась, что прошла отбор, пишет Е1.

За месяц до старта финала Дарья изучала дефиле, выбирала себе образ и создавала костюм, также она тренировала речь и составляла визитку.

Финальное шоу состоится 5 июня в Москве. Участницам предстоит показать свои костюмы.

Всего в борьбу за главный титул вступили 120 девушек. Те, кто станут победителями, поедут представлять Россию в Турцию и Южную Корею.

Ранее стало известно, что педагог-дефектолог из Нижнего Тагила стала победителем регионального этапа всероссийских соревнований. Она отправится представлять Свердловскую область на всероссийском уровне.

#Ирина Кирилова#Общество#Свободное время#Свердловская область#Конкурс#Конкурс красоты#Екатеринбург#Состязание
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