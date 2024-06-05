«Молоток всегда со мной». Мужчина в тельняшке избил ветерана в Екатеринбурге

Родственники мужчины отрицают обоюдность драки. На видео пенсионер весь в крови, а на нападавшем нет следов ушибов. Последний постоянно путается в своих словах. На одном из видео он заявляет, что пенсионера не трогал, но уже на другом говорит, что молоток у него с собой всегда.