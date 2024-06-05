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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Мужчина в тельняшке избил ветерана в Екатеринбурге из-за слов о матери

«Молоток всегда со мной». Мужчина в тельняшке избил ветерана в Екатеринбурге

5 июня 2024, 09:23
Фото: 1MI

Мужчина в тельняшке избил ветерана в Екатеринбурге из-за слов о матери

38-летний житель Екатеринбурга по имени Юрий напал на 63-летнего ветерана транспортной полиции Вторчермета. Мужчина был одет в тельняшку и штаны цвета хаки. Он был нетрезв и заявлял, что сосед обидел его маму.

Сначала пенсионер не стал разговаривать и закрыл дверь, но через какое-то время сосед вернулся и стал бить дверь ногами. По словам дочери пострадавшего, когда отец открыл дверь, Юрий напал на него с молотком. В попытке укрыться от нападения, пенсионер выбежал на улицу. Однако мужчина продолжал бегать за ним, пишет Telegram-канал «Осторожно новости» со ссылкой на дочь пострадавшего.

Родственники пенсионера обратились с заявлением в полицию. Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, драка была обоюдной. Сообщение о нападении на Патриса Лумумбы, 29б поступило 3 июня. Сотрудники ППС доставили в дежурную часть мужчину. Он рассказал, что и правда пришел к соседу, но драка была обоюдной. По его словам, причиной стало оскорбление, которое пенсионер нанес матери задержанного, пишет Telegram-канал «Свет Екатеринбург».

Фото: Telegram-канал «Свет Екатеринбург»

Родственники мужчины отрицают обоюдность драки. На видео пенсионер весь в крови, а на нападавшем нет следов ушибов. Последний постоянно путается в своих словах. На одном из видео он заявляет, что пенсионера не трогал, но уже на другом говорит, что молоток у него с собой всегда.

Молоток у меня всегда с собой. Я деда этого не трогал, он сам на меня напал, — заявляет Юрий на видео во время разговора с родными пострадавшего.

По данным Telegram-канала «Свет Екатеринбург», данные мужчины совпадают с «потрошителем с ЖБИ». Обоих мужчин зовут Юрий Лопатин, а также у них совпадают даты рождения.

32-летний Юрий Лопатин весной 2021 года был приговорен к 14 годам и 2 месяцам лишения свободы за убийство и нарушение неприкосновенности жилища. Мужчину признали виновным в убийстве 61-летней пенсионерки, которая заступилась за соседку с грудным ребенком. Женщину Юрий избивал 40 минут. Удары он наносил кулаками, а также ножом. Полиция не могла попасть в квартиру в течение четырех часов.

Следствие установило, что у Лопатина смешанное расстройство личности. СМИ его тогда прозвали «потрошителем с ЖБИ», так как тело жертвы было изуродовано настолько, что шокированы были даже оперативники.

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