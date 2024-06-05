На форуме «Экология» РЭО представил промежуточные итоги реформы отрасли ТКО

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил необходимость работы во всех направлениях, включая цифровые технологии, подготовку кадров и создание инфраструктуры. Только при таких условиях можно будет провести в стране реформу отрасли ТКО и построить экономику замкнутого цикла. Проекты РЭО были представлены на форуме «Экология», где эксперты компании рассказали о цифровизации отрасли, зеленых инвестициях, сотрудничестве с вузами и разработке методологий по декарбонизации полигонов, передает gorod55.ru.
Сергей Егоршев, советник гендиректора по вопросам экологического мониторинга РЭО, представил новые подходы к реализации климатических проектов в сфере обращения с отходами. Эти методологии позволят владельцам полигонов оформлять климатические проекты по правилам, а также оценивать сокращение выбросов парниковых газов и получать углеродные единицы от своей деятельности.
Михаил Никольский, замруководителя департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО, рассказал о работе компании в области подготовки специалистов. Он напомнил, что в 2021 году Российский экологический оператор создал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к ЭЗЦ. В это объединение входят два банка, четыре научные организации, пятнадцать предприятий и двадцать три вуза.
Леонид Исаков, руководитель департамента информатизации РЭО, представил участникам форума цифровую экосистему экологической отрасли, включающую портал «Цифровой РЭО», ЭТП по продаже вторичных материальных ресурсов (ВМР), систему мониторинга с использованием дронов, приложение «Уберу», АИС «Автоматизация процессов регионального оператора» и федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).