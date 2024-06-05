На форуме «Экология» РЭО представил промежуточные итоги реформы отрасли ТКО

Михаил Никольский, замруководителя департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика РЭО, рассказал о работе компании в области подготовки специалистов. Он напомнил, что в 2021 году Российский экологический оператор создал консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к ЭЗЦ. В это объединение входят два банка, четыре научные организации, пятнадцать предприятий и двадцать три вуза.