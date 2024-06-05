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На ПМЭФ Томская область и РЭО договорились о сотрудничестве

На ПМЭФ Томская область и РЭО договорились о сотрудничестве

5 июня 2024, 14:49
Фото: Изображение Midjourney
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Томской области Владимир Мазур подписали соглашение о взаимодействии сторон в работе по развитию инфраструктуры обращения с ТКО.

Подписание документа состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишет prmira.ru.

По словам Дениса Буцаева, согласно подписанному документу до конца текущего года в Томской области будет возведен современный мусоросортировочный комплекс. Его мощность составит 250 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составят более 4,7 млрд рублей. Как подчеркнул Буцаев, необходимо также проработать вопрос финансирования проекта со стороны РЭО путем концессии.

Концессионер намерен привлечь льготное финансирования РЭО для обеспечения строительства объекта в размере более 4 млрд рублей.

Решение задачи по сортировке и переработке отходов, которую поставил президент РФ, позволит внести вклад в сохранение природы Томской области. Об этом заявил Владимир Мазур. Он также добавил, что решать эту задачу регион будет с одной из крупнейших российских компаний, обладающей всеми необходимыми компетенциями.

Создание такого объекта позволит региону выполнить показатели по сокращению объемов захоронения отходов вдвое и 100%-ной обработке ТКО.

Помимо этого, в ходе встречи стороны обсудили вопрос организации завершения создания комплексной системы обращения с ТКО в области, для чего необходимо построить еще три комплекса обработки ТКО малой мощности, а также несколько вспомогательных объектов. Денис Буцаев отметил, что РЭО окажет помощь региону в структурировании данного проекта.

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