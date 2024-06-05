На ПМЭФ Томская область и РЭО договорились о сотрудничестве

Решение задачи по сортировке и переработке отходов, которую поставил президент РФ, позволит внести вклад в сохранение природы Томской области. Об этом заявил Владимир Мазур. Он также добавил, что решать эту задачу регион будет с одной из крупнейших российских компаний, обладающей всеми необходимыми компетенциями.