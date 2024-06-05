На ПМЭФ Томская область и РЭО договорились о сотрудничестве

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Подписание документа состоялось на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишет prmira.ru.
По словам Дениса Буцаева, согласно подписанному документу до конца текущего года в Томской области будет возведен современный мусоросортировочный комплекс. Его мощность составит 250 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составят более 4,7 млрд рублей. Как подчеркнул Буцаев, необходимо также проработать вопрос финансирования проекта со стороны РЭО путем концессии.
Концессионер намерен привлечь льготное финансирования РЭО для обеспечения строительства объекта в размере более 4 млрд рублей.
Решение задачи по сортировке и переработке отходов, которую поставил президент РФ, позволит внести вклад в сохранение природы Томской области. Об этом заявил Владимир Мазур. Он также добавил, что решать эту задачу регион будет с одной из крупнейших российских компаний, обладающей всеми необходимыми компетенциями.
Создание такого объекта позволит региону выполнить показатели по сокращению объемов захоронения отходов вдвое и 100%-ной обработке ТКО.
Помимо этого, в ходе встречи стороны обсудили вопрос организации завершения создания комплексной системы обращения с ТКО в области, для чего необходимо построить еще три комплекса обработки ТКО малой мощности, а также несколько вспомогательных объектов. Денис Буцаев отметил, что РЭО окажет помощь региону в структурировании данного проекта.