Новая вспышка COVID-19 ожидает Екатеринбург летом

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
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Updated Сегодня, 15:56
Летом может увеличиться число случаев заболевания ковидом на фоне снижения активности гриппа и других сезонных вирусов. Это связано с распространением на территории России штамма FLiRT, предупредил жителей Екатеринбурга врач лабораторной диагностики Александр Соловьев в интервью E1.
Рост числа заболевших в России отмечен на прошлой неделе. Свердловская область входит в число 39 регионов, где распространение ковида идет активными темпами. Также коронавирус постепенно увеличивал «натиск» с начала мая: если на первой неделе этого месяца заболели 49 человек, то к середине их число выросло до 105 человек. Пик же заболеваемости придется на летние месяцы.
Ранее вирусолог заявил о слабой эффективности старых вакцин от коронавируса против нового штамма FLiRT.