Новая вспышка COVID-19 ожидает Екатеринбург летом

Рост числа заболевших в России отмечен на прошлой неделе. Свердловская область входит в число 39 регионов, где распространение ковида идет активными темпами. Также коронавирус постепенно увеличивал «натиск» с начала мая: если на первой неделе этого месяца заболели 49 человек, то к середине их число выросло до 105 человек. Пик же заболеваемости придется на летние месяцы.