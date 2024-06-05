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Published Сегодня, 15:54

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Updated Сегодня, 15:56

Врач Соловьев предупредил екатеринбуржцев о летней вспышке коронавируса

Новая вспышка COVID-19 ожидает Екатеринбург летом

5 июня 2024, 15:54
Фото: Изображение Midjourney

Врач Соловьев предупредил екатеринбуржцев о летней вспышке коронавируса

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Екатеринбурге выросла уже в мае.

Летом может увеличиться число случаев заболевания ковидом на фоне снижения активности гриппа и других сезонных вирусов. Это связано с распространением на территории России штамма FLiRT, предупредил жителей Екатеринбурга врач лабораторной диагностики Александр Соловьев в интервью E1.

Рост числа заболевших в России отмечен на прошлой неделе. Свердловская область входит в число 39 регионов, где распространение ковида идет активными темпами. Также коронавирус постепенно увеличивал «натиск» с начала мая: если на первой неделе этого месяца заболели 49 человек, то к середине их число выросло до 105 человек. Пик же заболеваемости придется на летние месяцы.

Ранее вирусолог заявил о слабой эффективности старых вакцин от коронавируса против нового штамма FLiRT.

В Россию пришел FLiRT: выявлены первые случаи заражения новым штаммом COVID-19
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Заболеваемость#Екатеринбург
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