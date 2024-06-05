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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Новосибирские ученые создали устройство для управления стрессом через игры

5 июня 2024, 18:08
Ученые из Новосибирска разработали инновационное устройство, позволяющее справляться со стрессом с помощью игр. Устройство способно снизить уровень стресса во время специальных игр. В настоящее время можно играть только на компьютере.

Суть разработки заключается в управлении уровнем стресса через контроль дыхания. Устройство состоит из гарнитуры, в которой на одном конце располагаются датчики и формирователь воздушного потока, а на другом — наушники. Программное обеспечение представляет собой игры, которые управляются дыханием пользователя. При этом пользователь получает положительные эмоции от управления игрой с гарантированным результатом. Руководитель проекта Анна Гришина поделилась, что их решение позволяет избавиться от бытового стресса за несколько минут, пишет sibdepo.ru.

Создатели также активно увеличивают количество игр, предлагаемых для расслабления. Таким образом, устройство открывает новые возможности для эффективного и быстрого снятия стресса в повседневной жизни.

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