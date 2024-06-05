Новосибирские ученые создали устройство для управления стрессом через игры

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Суть разработки заключается в управлении уровнем стресса через контроль дыхания. Устройство состоит из гарнитуры, в которой на одном конце располагаются датчики и формирователь воздушного потока, а на другом — наушники. Программное обеспечение представляет собой игры, которые управляются дыханием пользователя. При этом пользователь получает положительные эмоции от управления игрой с гарантированным результатом. Руководитель проекта Анна Гришина поделилась, что их решение позволяет избавиться от бытового стресса за несколько минут, пишет sibdepo.ru.
Создатели также активно увеличивают количество игр, предлагаемых для расслабления. Таким образом, устройство открывает новые возможности для эффективного и быстрого снятия стресса в повседневной жизни.