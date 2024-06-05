Новосибирские ученые создали устройство для управления стрессом через игры

Суть разработки заключается в управлении уровнем стресса через контроль дыхания. Устройство состоит из гарнитуры, в которой на одном конце располагаются датчики и формирователь воздушного потока, а на другом — наушники. Программное обеспечение представляет собой игры, которые управляются дыханием пользователя. При этом пользователь получает положительные эмоции от управления игрой с гарантированным результатом. Руководитель проекта Анна Гришина поделилась, что их решение позволяет избавиться от бытового стресса за несколько минут, пишет sibdepo.ru.