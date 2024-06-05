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Published Сегодня, 03:26

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Updated Сегодня, 03:28

Новые запретные зоны для самокатчиков появятся в Екатеринбурге

Новые запретные зоны для самокатчиков появятся в Екатеринбурге

5 июня 2024, 03:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге введут новые зоны, где нельзя будет передвигаться на электросамокатах.

Предварительно зоны будут в парках «Преображенский», «Радуга-парк», ЦПКиО, «Зеленая роща», а также «Уралмаш» и «Эльмашевский». Планируется и введение ограничения скорости. Так, на участках для пешеходов самокаты не смогут ездить больше чем 10 км/ч. Однако касается это только арендных устройств, сообщается в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное» со ссылкой на переговоры между мэрией и сервисами кикшеринга.

Кроме того, в мэрии планируют сделать дополнительные правила парковки. Например, нельзя будет оставить транспорт на мосту или под ним, разместить его около школы или на узком тротуаре.

Напомним, в Екатеринбурге идут активные обсуждения новых правил передвижения на электросамокатах. Причиной стала безопасность пегеходов. В гордуме уже прошли несколько заседаний. В итоге было решено снизить скорость движения самокатов до 10 км/ч. Однако представители кикшеринга этим недовольны.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Безопасность#Водитель#Ограничения#Екатеринбург#Электросамокат#Гордума
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