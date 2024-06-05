Обвиняемый в краже дочери житель Екатеринбурга принял участие в шоу на Первом канале

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Во время передачи мужчина утверждал, что дочери будет лучше с ним, чем с матерью. По его словам, бывшая супруга в последнее время стала агрессивной и во время ссор с мужем могла что-то кинуть в ребенка, пишет «КП-Екатеринбург».
При этом мать девочки рассказала, что екатеринбуржец ей много раз изменял и жил на две семьи. Это стало причиной их развода. Во время выпуска ведущие выясняли, с кем из родителей ребенку будет лучше. В итоге в конце шоу приставы вернули дочку маме.
Напомним, приставы объявили девочку в розыск 21 мая 2024 года. После развода родителей она жила с мамой в Каменске-Уральском. Однажды отец забрал ее на очередную прогулку, однако назад ее не вернул.