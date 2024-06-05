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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Обвиняемый в краже дочери житель Екатеринбурга принял участие в шоу на Первом канале

Обвиняемый в краже дочери житель Екатеринбурга принял участие в шоу на Первом канале

5 июня 2024, 12:36
Фото: Фрагмент выпуска «Мужское/Женское» на Первом канале
Житель Екатеринбурга, обвиняемый в краже пятилетней дочери, принял участие в телешоу на Первом канале.

Во время передачи мужчина утверждал, что дочери будет лучше с ним, чем с матерью. По его словам, бывшая супруга в последнее время стала агрессивной и во время ссор с мужем могла что-то кинуть в ребенка, пишет «КП-Екатеринбург».

При этом мать девочки рассказала, что екатеринбуржец ей много раз изменял и жил на две семьи. Это стало причиной их развода. Во время выпуска ведущие выясняли, с кем из родителей ребенку будет лучше. В итоге в конце шоу приставы вернули дочку маме.

Напомним, приставы объявили девочку в розыск 21 мая 2024 года. После развода родителей она жила с мамой в Каменске-Уральском. Однажды отец забрал ее на очередную прогулку, однако назад ее не вернул.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Ребенок#Мать#Розыск#Кража#Семья#Отец#Телеканал#ЧП#Приставы#Шоу#Екатеринбург#Инцидент#Экс-супруг
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