Обвиняемый в краже дочери житель Екатеринбурга принял участие в шоу на Первом канале

При этом мать девочки рассказала, что екатеринбуржец ей много раз изменял и жил на две семьи. Это стало причиной их развода. Во время выпуска ведущие выясняли, с кем из родителей ребенку будет лучше. В итоге в конце шоу приставы вернули дочку маме.