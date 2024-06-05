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Окровавленный житель Екатеринбурга пугал ножом посетителей ТЦ «Белка Маркет»

Окровавленный житель Екатеринбурга пугал ножом посетителей ТЦ «Белка Маркет»

5 июня 2024, 10:29
Фото: 1MI
В Екатеринбурге полуголый местный житель кричал и пугал ножом людей в торговом центре «Белка Маркет».

Мужчина бегал по торговому центру без футболки и с ножом в руке. При этом он кричал, разбил одну витрину и пытался нанести себе раны, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

После дебоша в ТЦ екатеринбуржец выбежал на улицу и схватился за автомобиль, который проезжал мимо. Машина немного его протащила. Вскоре его удалось задержать.

Напомним, в апреле 2024 года в аэропорту Кольцово пьяный житель Саратова нецензурно ругался на других пассажиров и на бортпроводников. В итоге его не пустили в самолет.

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