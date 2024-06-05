Окровавленный житель Екатеринбурга пугал ножом посетителей ТЦ «Белка Маркет»

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Мужчина бегал по торговому центру без футболки и с ножом в руке. При этом он кричал, разбил одну витрину и пытался нанести себе раны, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
После дебоша в ТЦ екатеринбуржец выбежал на улицу и схватился за автомобиль, который проезжал мимо. Машина немного его протащила. Вскоре его удалось задержать.
Напомним, в апреле 2024 года в аэропорту Кольцово пьяный житель Саратова нецензурно ругался на других пассажиров и на бортпроводников. В итоге его не пустили в самолет.