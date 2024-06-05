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Updated Сегодня, 06:23

Оркестры филармонии в Нижнем Тагиле дадут серию концертов на улицах

Оркестры филармонии в Нижнем Тагиле дадут серию концертов на улицах

5 июня 2024, 06:21
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле будут проходить выступления музыкальных коллективов филармонии на городских площадках в течение лета по выходным и праздничным дням.

Так, 8 июня будет выступать оркестр «Демидов-камерата» в парке скульптуры советского периода, 12 июня в парке Бондина состоится выступление эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд», рассказали в группе нижнетагильской филармонии ВКонтакте.

22 июня горожане смогут послушать оркестр «Тагильские гармоники» в парке скульптуры советского периода, а 29 июня снова выступит «Тагил-бэнд» в парке Бондина.

Начало всех концертов в июне — в 17:00.

Напомним, с 31 мая по 2 июня 2024 года в Нижнем Тагиле прошли соревнования по велоспорту на ГГМ.

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