Оркестры филармонии в Нижнем Тагиле дадут серию концертов на улицах

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Так, 8 июня будет выступать оркестр «Демидов-камерата» в парке скульптуры советского периода, 12 июня в парке Бондина состоится выступление эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд», рассказали в группе нижнетагильской филармонии ВКонтакте.
22 июня горожане смогут послушать оркестр «Тагильские гармоники» в парке скульптуры советского периода, а 29 июня снова выступит «Тагил-бэнд» в парке Бондина.
Начало всех концертов в июне — в 17:00.
Напомним, с 31 мая по 2 июня 2024 года в Нижнем Тагиле прошли соревнования по велоспорту на ГГМ.