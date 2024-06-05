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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Плохо говорящий пожилой мужчина в кепке и очках пропал в Алапаевске

Плохо говорящий пожилой мужчина в кепке и очках пропал в Алапаевске

5 июня 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney
В Алапаевске исчез 60-летний местный житель. Мужчина перестал выходить на связь 4 июня 2024 года.

В момент исчезновения на свердловчанине были надеты клетчатая голубая рубашка, серые полосатые штаны, бейсболка цвета хаки и тапки темно-синего цвета. Также на нем были очки, рассказали в пресс-службе полиции Алапаевска.

Фото: МО МВД «Алапаевский»

Во время ходьбы мужчина сутулится, а также он плохо говорит. Его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 25 мая 2024 года в Екатеринбурге пропал 13-летний школьник. При каких обстоятельствах исчез подросток — неизвестно. Предположительно, он может находиться в районе Уралмаша.

В Верхней Пышме завершены поиски пропавшего мужчины
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