Плохо говорящий пожилой мужчина в кепке и очках пропал в Алапаевске

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В момент исчезновения на свердловчанине были надеты клетчатая голубая рубашка, серые полосатые штаны, бейсболка цвета хаки и тапки темно-синего цвета. Также на нем были очки, рассказали в пресс-службе полиции Алапаевска.
Во время ходьбы мужчина сутулится, а также он плохо говорит. Его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, 25 мая 2024 года в Екатеринбурге пропал 13-летний школьник. При каких обстоятельствах исчез подросток — неизвестно. Предположительно, он может находиться в районе Уралмаша.