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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Россияне массово едут отдыхать в Дагестан и Чечню

Почему россияне массово едут отдыхать в Дагестан и Чечню

5 июня 2024, 10:34
Фото: 1MI

Россияне массово едут отдыхать в Дагестан и Чечню

В аАгестане и Чечне вырос турпоток. Россияне стали чаще выбирать эти направления, так как это стало альтернативой раскрученным, но переполненным и очень дорогим курортам.

Так, по сравнению с докоронавирусным периодом, в Дагестане поток туристов вырос в 2,5 раза. В 2023 году он составил 1,75 млн человек. Людям даже нестрашен дефицит мест в гостиницах.

В Чечню пребывают меньше туристов. Но поток все же растет. В прошлом году ее посетили 300 тысяч туристов. В текущем году глава чеченского минтуризма Муслим Байтазиев ожидает поток уже в 400 тысяч человек.

Рост потока туристов в Чечню наблюдается из-за интереса к Дагестану. Он и подтягивает посещаемость вверх.

Чем привлекательны Чечня и Дагестан, рассказали «Новые известия». По словам профессора кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, д. э. н. Надежды Капустиной, посетить Дагестан стоит по 4 причинам — это достопримечательности, красивые пейзажи, море и вкусная кухня. Причины хоть и обычные, но весомые.

Но почему же тогда Чечня не так привлекательна? Генеральный директор туроператорской компании ТТ ГРУПП, президент Фонда социального развития туризма «ТТ Фонд» Наталья Фетисова считает, что люди боятся. У них сохранилась историческая память. Многие помнят Чеченскую войну и боятся. Также в регионе строгий дресс-код и практически полностью запрещена продажа алкоголя. Кроме того в Чечне не так много достопримечательностей, как в Дагестане. Их еще нужно музеефицировать.

Еще одна проблема — это инфраструктура. Она пока еще в процессе развития. Так, например, на курорте «Ведучи» установлен один подъемник и трасса средней сложности для катания менее километра. Все остальное пока на стадии строительства.

И все же, заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы, Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов утверждает, что есть причины познакомиться с Чечней поближе.

Там безопасно и везде порядок. Более качественные отели можно найти в Грозном, а архитектурные особенности, пейзажи и история места способны завораживать дух. Эксперт также отмечает, что стоит попробовать и местную кухню.

Наталья Фетисова тоже предлагает сначала познакомиться с Грозным. Но начать, по ее мнению, это лучше с мечетей. Также тут есть парки, башни и замки, которые тоже стоит изучить.

Поэтому потенциал у Чечни есть. Даже запрет алкоголя можно назвать «фишкой» региона. Однако пока туристы сталкиваются с тем, что за пределами столицы почти нет условий для отдыха.

Напомним, ранее TagilCity.ru разбирался, во сколько обойдется отдых в Турции в 2024 году.

#Ирина Кирилова#Общество#Отдых#Чечня#Туризм#Дагестан#Природа#Отдых на природе#Грозный
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