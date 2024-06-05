Почему россияне массово едут отдыхать в Дагестан и Чечню

Но почему же тогда Чечня не так привлекательна? Генеральный директор туроператорской компании ТТ ГРУПП, президент Фонда социального развития туризма «ТТ Фонд» Наталья Фетисова считает, что люди боятся. У них сохранилась историческая память. Многие помнят Чеченскую войну и боятся. Также в регионе строгий дресс-код и практически полностью запрещена продажа алкоголя. Кроме того в Чечне не так много достопримечательностей, как в Дагестане. Их еще нужно музеефицировать.