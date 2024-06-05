Почему россияне массово едут отдыхать в Дагестан и Чечню

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Так, по сравнению с докоронавирусным периодом, в Дагестане поток туристов вырос в 2,5 раза. В 2023 году он составил 1,75 млн человек. Людям даже нестрашен дефицит мест в гостиницах.
В Чечню пребывают меньше туристов. Но поток все же растет. В прошлом году ее посетили 300 тысяч туристов. В текущем году глава чеченского минтуризма Муслим Байтазиев ожидает поток уже в 400 тысяч человек.
Рост потока туристов в Чечню наблюдается из-за интереса к Дагестану. Он и подтягивает посещаемость вверх.
Чем привлекательны Чечня и Дагестан, рассказали «Новые известия». По словам профессора кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, д. э. н. Надежды Капустиной, посетить Дагестан стоит по 4 причинам — это достопримечательности, красивые пейзажи, море и вкусная кухня. Причины хоть и обычные, но весомые.
Но почему же тогда Чечня не так привлекательна? Генеральный директор туроператорской компании ТТ ГРУПП, президент Фонда социального развития туризма «ТТ Фонд» Наталья Фетисова считает, что люди боятся. У них сохранилась историческая память. Многие помнят Чеченскую войну и боятся. Также в регионе строгий дресс-код и практически полностью запрещена продажа алкоголя. Кроме того в Чечне не так много достопримечательностей, как в Дагестане. Их еще нужно музеефицировать.
Еще одна проблема — это инфраструктура. Она пока еще в процессе развития. Так, например, на курорте «Ведучи» установлен один подъемник и трасса средней сложности для катания менее километра. Все остальное пока на стадии строительства.
И все же, заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы, Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов утверждает, что есть причины познакомиться с Чечней поближе.
Там безопасно и везде порядок. Более качественные отели можно найти в Грозном, а архитектурные особенности, пейзажи и история места способны завораживать дух. Эксперт также отмечает, что стоит попробовать и местную кухню.
Наталья Фетисова тоже предлагает сначала познакомиться с Грозным. Но начать, по ее мнению, это лучше с мечетей. Также тут есть парки, башни и замки, которые тоже стоит изучить.
Поэтому потенциал у Чечни есть. Даже запрет алкоголя можно назвать «фишкой» региона. Однако пока туристы сталкиваются с тем, что за пределами столицы почти нет условий для отдыха.
Напомним, ранее TagilCity.ru разбирался, во сколько обойдется отдых в Турции в 2024 году.