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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Под трамвайными путями в Екатеринбурге обрушился грунт

Под трамвайными путями в Екатеринбурге обрушился грунт

5 июня 2024, 13:09
Фото: 1MI
В Екатеринбурге рухнул грунт под трамвайными путями. Это произошло на дорожном участке от Уральской улицы до станции «Шарташ» 5 июня 2024 года.

Грунт рухнул из-за аварийных работ, которые проводятся на сетях водоснабжения на перекрестке Блюхера — Раевского, пишет «КП-Екатеринбург».

Движение трамваев № 4, 5, 18, 20 в настоящий момент перекрыто. Сейчас они курсируют по улицам Гагарина и Уральской. Движение по перекрытому участку будет возобновлено утром 6 июня 2024 года.

Напомним, 6 мая 2024 года в Екатеринбурге временно встали трамваи, так как одному из пассажиров трамвая стало плохо. Ему вызвали скорую помощь.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дорога#ЧП#Трамвай#Трамвайные пути#Грунт#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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