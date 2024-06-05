Под трамвайными путями в Екатеринбурге обрушился грунт

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Грунт рухнул из-за аварийных работ, которые проводятся на сетях водоснабжения на перекрестке Блюхера — Раевского, пишет «КП-Екатеринбург».
Движение трамваев № 4, 5, 18, 20 в настоящий момент перекрыто. Сейчас они курсируют по улицам Гагарина и Уральской. Движение по перекрытому участку будет возобновлено утром 6 июня 2024 года.
Напомним, 6 мая 2024 года в Екатеринбурге временно встали трамваи, так как одному из пассажиров трамвая стало плохо. Ему вызвали скорую помощь.