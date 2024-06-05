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Published Сегодня, 14:42

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Updated Сегодня, 14:44

Подвоз воды после аварии на водопроводе организовали в Нижнем Тагиле

Подвоз питьевой воды организовали в Нижнем Тагиле после коммунальной аварии

5 июня 2024, 14:42
Фото: 1MI

Подвоз воды после аварии на водопроводе организовали в Нижнем Тагиле

На некоторых улицах Нижнего Тагила холодное водоснабжение после коммунальной аварии в центре так и не восстановлено. Для жителей организован подвоз питьевой воды в бочках.

По данным «Водоканала-НТ», без воды остаются жители по следующим адресам: проспект Строителей, 27/15, улица Мира, 6, улица Октябрьской революции, 32.

Бочка с водой будет курсировать между этими адресами до 20:00 среды, 5 июня, а завтра подвоз воды будет возобновлен с 8:00 до устранения неполадок.

Напомним, что водопровод на улице Октябрьской революции был поврежден подрядчиком при проведении ремонтных работ. Без воды остались жители Тагилстроя и Ленинского района.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Вода#Холодная вода#Водоснабжение#ЖКХ#Коммунальная авария#Екатеринбург
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