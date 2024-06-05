Подвоз питьевой воды организовали в Нижнем Тагиле после коммунальной аварии

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
По данным «Водоканала-НТ», без воды остаются жители по следующим адресам: проспект Строителей, 27/15, улица Мира, 6, улица Октябрьской революции, 32.
Бочка с водой будет курсировать между этими адресами до 20:00 среды, 5 июня, а завтра подвоз воды будет возобновлен с 8:00 до устранения неполадок.
Напомним, что водопровод на улице Октябрьской революции был поврежден подрядчиком при проведении ремонтных работ. Без воды остались жители Тагилстроя и Ленинского района.