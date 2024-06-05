Поезд снес легковой автомобиль под Новоуральском

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Инцидент случился в районе Белореченской проходной. Путь проезда перекрыт, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидцев. Данных о том, пострадал ли кто-то в результате происшествия нет.
Напомним, ранее в Екатеринбурге молодой человек по неизвестным причинам попал под колеса поезда. Он скончался.
А в середине мая в Карпинске случился еще один инцидент с поездом. Под него попала пенсионерка. Она выжила, но у нее травмированы руки.