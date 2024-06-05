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Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Поезд снес легковой автомобиль под Новоуральском

Поезд снес легковой автомобиль под Новоуральском

5 июня 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney
Под Новоуральском поезд снес легковой автомобиль. Из-за происшествия возле ж/д путей скопились люди.

Инцидент случился в районе Белореченской проходной. Путь проезда перекрыт, пишет Ура.ру со ссылкой на очевидцев. Данных о том, пострадал ли кто-то в результате происшествия нет.

Напомним, ранее в Екатеринбурге молодой человек по неизвестным причинам попал под колеса поезда. Он скончался.

А в середине мая в Карпинске случился еще один инцидент с поездом. Под него попала пенсионерка. Она выжила, но у нее травмированы руки.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#ГИБДД#Полиция#Автомобиль#Поезд#Машина#Железнодорожные пути#18+#Екатеринбург
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