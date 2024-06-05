Пока город спит: в Нижнем Тагиле на мосту по Циолковского ночью уложили асфальт

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:17
О проведении работ в ночное время подрядчик отчитался накануне в социальных сетях:
Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. А мы — снова за работу!
Утром 5 июня жители Нижнего Тагила увидели уже результат — две уложенные полосы свежего асфальта.
Проезжали с утра, на месте работает техника, выметают мусор с правой стороны, видимо, скоро тоже закатают, — рассказывает тагильский автолюбитель редакции TagilCity.ru.
По данным с места ремонта, правая полоса по направлению движения с Тагилстроя в центр города сейчас очищается от грязи и пыли. Дорожные рабочие с помощью спецтехники вывозят сор. Движение осуществляется на участке моста осуществляется по обеим полосам, но на заезде есть временное заужение.
Весной 2024 года проблемный объект сменил подрядчика: муниципалитет отказался от работы с компанией «Уралстроймонтаж» Алексея Голященко. По мнению экс-подрядчика, многие вопросы с данным контрактом предстоит решать в суде.