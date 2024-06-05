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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Новый подрядчик ведет ремонт моста по Циолковского в Нижнем Тагиле даже ночью

Пока город спит: в Нижнем Тагиле на мосту по Циолковского ночью уложили асфальт

5 июня 2024, 06:15
Фото: tagilcity.ru

Новый подрядчик ведет ремонт моста по Циолковского в Нижнем Тагиле даже ночью

МУП «Тагилдорстрой» в ночь на 5 июня провел укладку асфальта на мосту по улице Циолковского. Работы проводились на левых полосах с двух сторон моста. Днем 5 июня ведется очистка и подготовка к дальнейшему асфальтированию правых полос моста.

О проведении работ в ночное время подрядчик отчитался накануне в социальных сетях:

Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. А мы — снова за работу!

Утром 5 июня жители Нижнего Тагила увидели уже результат — две уложенные полосы свежего асфальта.

Проезжали с утра, на месте работает техника, выметают мусор с правой стороны, видимо, скоро тоже закатают, — рассказывает тагильский автолюбитель редакции TagilCity.ru.
Фото: tagilcity.ru

По данным с места ремонта, правая полоса по направлению движения с Тагилстроя в центр города сейчас очищается от грязи и пыли. Дорожные рабочие с помощью спецтехники вывозят сор. Движение осуществляется на участке моста осуществляется по обеим полосам, но на заезде есть временное заужение.

Фото: stagila.ru

Весной 2024 года проблемный объект сменил подрядчика: муниципалитет отказался от работы с компанией «Уралстроймонтаж» Алексея Голященко. По мнению экс-подрядчика, многие вопросы с данным контрактом предстоит решать в суде.

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