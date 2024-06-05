Пока город спит: в Нижнем Тагиле на мосту по Циолковского ночью уложили асфальт

По данным с места ремонта, правая полоса по направлению движения с Тагилстроя в центр города сейчас очищается от грязи и пыли. Дорожные рабочие с помощью спецтехники вывозят сор. Движение осуществляется на участке моста осуществляется по обеим полосам, но на заезде есть временное заужение.