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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Полярный фронт и грозы надвигаются на Свердловскую область

Полярный фронт и грозы надвигаются на Свердловскую область

5 июня 2024, 04:25
Фото: Изображение Midjourney
5 июня в Свердловской области прогнозируется теплая погода. При этом с западной стороны на регион надвигается полярный фронт. За собой он принесет грозу и влажность.

По словам синоптика Алексея Пулина, примерно с 11:00 в регионе начнутся грозы. Первой под фронт попадет западная часть региона. Восток окажется во власти гроз уже во второй половине дня.

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле весь день прогнозируется теплая погода. Воздух прогреется до +24…+26 градусов. Погода также будет малооблачной, но в Нижнем Тагиле к вечеру станет пасмурно. Также, по данным Гисметео, с 11:00 начнутся дожди с грозами.

В Нижнем Тагиле ожидается подобная погода. Однако уже к вечеру станет пасмурно.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз по магнитным бурям на июнь.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Погода#Дождь#Гроза#Прогноз#Природа#Тепло#Екатеринбург#Фронт#Синоптик
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