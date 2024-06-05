Полярный фронт и грозы надвигаются на Свердловскую область

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле весь день прогнозируется теплая погода. Воздух прогреется до +24…+26 градусов. Погода также будет малооблачной, но в Нижнем Тагиле к вечеру станет пасмурно. Также, по данным Гисметео, с 11:00 начнутся дожди с грозами.