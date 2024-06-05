Полярный фронт и грозы надвигаются на Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
По словам синоптика Алексея Пулина, примерно с 11:00 в регионе начнутся грозы. Первой под фронт попадет западная часть региона. Восток окажется во власти гроз уже во второй половине дня.
В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле весь день прогнозируется теплая погода. Воздух прогреется до +24…+26 градусов. Погода также будет малооблачной, но в Нижнем Тагиле к вечеру станет пасмурно. Также, по данным Гисметео, с 11:00 начнутся дожди с грозами.
В Нижнем Тагиле ожидается подобная погода. Однако уже к вечеру станет пасмурно.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз по магнитным бурям на июнь.