Прокуратура проверяет происхождение свалки костей крупного скота в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Несанкционированную свалку жители обнаружили в парке за ДК НТМК в Тагилстроевском районе, однако пока точных координат места нет — местоположение определить сложно, а принять меры — невозможно. Правоохранительные органы изучают информацию, поступившую от тагильчан.
Проверку проведет Природоохранная прокуратура, сообщил TagilCity.ru природоохранный прокурор Григорий Битюков. Для устранения свалки чиновники ждут от свидетелей информацию о местоположении отходов.