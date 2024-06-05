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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Прокуратура проверяет происхождение свалки костей крупного скота в Нижнем Тагиле

Прокуратура проверяет происхождение свалки костей крупного скота в Нижнем Тагиле

5 июня 2024, 09:32
Фото: Инцидент Нижний Тагил
Кадры свалки с ребрами и другими костями крупных животных были опубликованы 4 июня в социальных сетях. Подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил» утверждает, что фотографии сделаны в парке за ДК НТМК на Тагилстрое. Природоохранная прокуратура ведет проверку.

Несанкционированную свалку жители обнаружили в парке за ДК НТМК в Тагилстроевском районе, однако пока точных координат места нет — местоположение определить сложно, а принять меры — невозможно. Правоохранительные органы изучают информацию, поступившую от тагильчан.

Проверку проведет Природоохранная прокуратура, сообщил TagilCity.ru природоохранный прокурор Григорий Битюков. Для устранения свалки чиновники ждут от свидетелей информацию о местоположении отходов. 

Фото: Инцидент Нижний Тагил
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