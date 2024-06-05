Расследование по делу шестилетнего Далера в Екатеринбурге завершено

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения. Также муж Наумовой обвиняется в том, что он знал об издевательствах над ребенком, однако не пытался их прекратить, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, Наумову задержали в июне 2023 года после того, как был найден мертвым ее шестилетний подопечный. Позже выяснилось, что женщина неоднократно истязала ребенка, а умер он в конце 2022 года.
По версии следствия, обвиняемая его избила, после чего он умер в ванной от травм. Екатеринбурженка частично признала вину в своих действиях, однако отрицает, что она связывала мальчика и ставила его в подвал. Также она не признает себя виновной в убийстве.