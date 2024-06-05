РФ, Белоруссия и Узбекистан подписали соглашение о создание единого окна помощи МСП

«Предприниматели каждой из стран-участниц соглашения смогут решать вопросы получения поддержки не только с национальными институтами развития малого и среднего бизнеса, но и обращаться за ними в уполномоченные организации государства-партнера, подписавшего соглашение. Сегодня это Россия, Белоруссия и Узбекистан, присоединиться к ним планируют Киргизия и Казахстан. Для ускорения процессов в рамках реализации подписанного соглашения будут задействоваться онлайн-сервисы, в том числе на базе цифровой платформы МСП.РФ», — отметил Александр Исаевич.