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РФ, Белоруссия и Узбекистан подписали соглашение о создание единого окна помощи МСП

РФ, Белоруссия и Узбекистан подписали соглашение о создание единого окна помощи МСП

5 июня 2024, 14:47
Фото: 1MI
Представители малого и среднего бизнеса России, Белоруссии и Узбекистана получат возможность пользоваться единым окном для получения гарантийных и нефинансовых мер поддержки при реализации совместных контрактов.

В рамках ПМЭФ-2024 соответствующее соглашение подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, глава Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей Петр Арушаньянц, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов и глава Компании по развитию предпринимательства Узбекистана Аббосхон Махаматов, пишут РИА Новости.

«Предприниматели каждой из стран-участниц соглашения смогут решать вопросы получения поддержки не только с национальными институтами развития малого и среднего бизнеса, но и обращаться за ними в уполномоченные организации государства-партнера, подписавшего соглашение. Сегодня это Россия, Белоруссия и Узбекистан, присоединиться к ним планируют Киргизия и Казахстан. Для ускорения процессов в рамках реализации подписанного соглашения будут задействоваться онлайн-сервисы, в том числе на базе цифровой платформы МСП.РФ», — отметил Александр Исаевич.

Соглашение также предусматривает обмен опытом и лучшими практиками в сфере развития предпринимательства, поддержку отдельных бизнес-проектов малых и средних предприятий, содействие в интеграции их в цепочки поставок, совершенствование мер поддержки МСП, разработку дорожных карт для конкретных проектов и другие направления.

Напомним, государственная поддержка и развитие бизнеса в России осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным.

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