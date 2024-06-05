Шесть машин пострадало из-за водителя цистерны в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
По данным ГИБДД, виновником ДТП стал водитель грузовика Volvo с цистерной. Это мужчина 1951 года рождения. Он ехал со стороны Северного шоссе в сторону улицы Кулибина. У дома 12А по Восточному шоссе его грузовик столкнулся с автомобилем Skoda Superb, затем — с Toyota RAV4, после — с Skoda Fabia и Changan. В завершение списка пострадавших оказался KIA Rio.
Водитель грузовика рассказал, что, увидев красный сигнал светофора при движении по Восточному шоссе прямо, он начал тормозить, но его автомобиль не останавливался. Чтобы не выезжать на встречную полосу, он попытался объехать транспорт, стоящий в попутном направлении. Однако это привело к серии столкновений с другими участниками дорожного движения.
К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Все автомобили получили технические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе ГИБДД.