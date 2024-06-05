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Updated Сегодня, 16:36

Пресс-служба ГИБДД

Шесть машин пострадало из-за водителя цистерны в Нижнем Тагиле

5 июня 2024, 16:34
Пресс-служба ГИБДД

Авария с участием шести автомобилей произошла на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле

Сегодня днем на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошла крупная авария, в которой столкнулись шесть транспортных средств. Инцидент произошел около 17:20 по адресу Восточное шоссе 12А. Все случилось из-за водителя цистерны, по его словам, у его машины не сработали тормоза.

По данным ГИБДД, виновником ДТП стал водитель грузовика Volvo с цистерной. Это мужчина 1951 года рождения. Он ехал со стороны Северного шоссе в сторону улицы Кулибина. У дома 12А по Восточному шоссе его грузовик столкнулся с автомобилем Skoda Superb, затем — с Toyota RAV4, после — с Skoda Fabia и Changan. В завершение списка пострадавших оказался KIA Rio.

Водитель грузовика рассказал, что, увидев красный сигнал светофора при движении по Восточному шоссе прямо, он начал тормозить, но его автомобиль не останавливался. Чтобы не выезжать на встречную полосу, он попытался объехать транспорт, стоящий в попутном направлении. Однако это привело к серии столкновений с другими участниками дорожного движения.

К счастью, в этой аварии никто не пострадал. Все автомобили получили технические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают причины и обстоятельства аварии, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе ГИБДД.
Массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе
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Пресс-служба ГИБДДПресс-служба ГИБДД
Пресс-служба ГИБДДПресс-служба ГИБДД
Пресс-служба ГИБДДПресс-служба ГИБДД
Пресс-служба ГИБДДПресс-служба ГИБДД
Пресс-служба ГИБДД
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