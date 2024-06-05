Шесть машин пострадало из-за водителя цистерны в Нижнем Тагиле

По данным ГИБДД, виновником ДТП стал водитель грузовика Volvo с цистерной. Это мужчина 1951 года рождения. Он ехал со стороны Северного шоссе в сторону улицы Кулибина. У дома 12А по Восточному шоссе его грузовик столкнулся с автомобилем Skoda Superb, затем — с Toyota RAV4, после — с Skoda Fabia и Changan. В завершение списка пострадавших оказался KIA Rio.