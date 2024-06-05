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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Штормовое предупреждение из-за ливней и грозы продлено в Свердловской области

Штормовое предупреждение из-за ливней и грозы продлено в Свердловской области

5 июня 2024, 09:33
Фото: Изображение Midjourney
МЧС продлило штормовое предупреждение из-за сильных ливней, града и гроз. По данным синоптиков такая погода в Свердловской области сохранится 6 июня. Кроме того, прогнозируются ветра с порывами до 25 метров в секунду.

В МЧС по региону напомнили, что в период предупреждения нужно соблюдать меры предосторожности. Например, если наблюдается сильный ветер и осадки, то лучше ограничить нахождение на улице. На подворьях следует закрепить слабые конструкции. А владельцам частных домов рекомендуется заранее озаботиться системой отвода дождевой воды.

При нахождении в доме во время грозы следует закрыть окна. Также не рекомендуется подходить к электропроводке, а всю бытовую технику лучше заранее обесточить. При нахождении на улице позаботьтесь об укрытии и защитите голову, а при передвижении в автомобиле остановитесь подальше от деревьев и не покидайте салон.

На момент публикации прогноз погоды в Екатеринбурге гласит, что в течение дня сильных порывов ветра не ожидается. Они будут не более 9 метров в секунду. Ожидаются также небольшие дожди. Температура воздуха составит до +24 градусов.

Ранее синоптики дали прогноз магнитных бурь в Свердловской области на июнь.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Спасатели#Погода#Опасность#Штормовое предупреждение#Экстренное предупреждение#Природа#Екатеринбург#МЧС
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