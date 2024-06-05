Штормовое предупреждение из-за ливней и грозы продлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В МЧС по региону напомнили, что в период предупреждения нужно соблюдать меры предосторожности. Например, если наблюдается сильный ветер и осадки, то лучше ограничить нахождение на улице. На подворьях следует закрепить слабые конструкции. А владельцам частных домов рекомендуется заранее озаботиться системой отвода дождевой воды.
При нахождении в доме во время грозы следует закрыть окна. Также не рекомендуется подходить к электропроводке, а всю бытовую технику лучше заранее обесточить. При нахождении на улице позаботьтесь об укрытии и защитите голову, а при передвижении в автомобиле остановитесь подальше от деревьев и не покидайте салон.
На момент публикации прогноз погоды в Екатеринбурге гласит, что в течение дня сильных порывов ветра не ожидается. Они будут не более 9 метров в секунду. Ожидаются также небольшие дожди. Температура воздуха составит до +24 градусов.
Ранее синоптики дали прогноз магнитных бурь в Свердловской области на июнь.