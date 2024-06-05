Штормовое предупреждение из-за ливней и грозы продлено в Свердловской области

При нахождении в доме во время грозы следует закрыть окна. Также не рекомендуется подходить к электропроводке, а всю бытовую технику лучше заранее обесточить. При нахождении на улице позаботьтесь об укрытии и защитите голову, а при передвижении в автомобиле остановитесь подальше от деревьев и не покидайте салон.