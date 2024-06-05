Тест «Вы истинный знаток Пушкина, если ответите на все вопросы»

6 июня мы отметим 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. 80% россиян считают, что именно его произведения определяют культурный код России. В преддверии праздника мы подготовили тест о Пушкине на основе школьной программы. Если ответите на все вопросы — ваша память в отличной форме.