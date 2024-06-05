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Тест «Вы истинный знаток Пушкина, если ответите на все вопросы»

Тест «Вы истинный знаток Пушкина, если ответите на все вопросы»

5 июня 2024, 11:14
Фото: 1MI
6 июня мы отметим 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. 80% россиян считают, что именно его произведения определяют культурный код России. В преддверии праздника мы подготовили тест о Пушкине на основе школьной программы. Если ответите на все вопросы — ваша память в отличной форме.
Тест
«Вы истинный знаток Пушкина, если ответите на все вопросы»

Вопросы теста касаются биографии великого русского поэта и самых известных его произведений.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Тесты#Россия#Литература#Тест#Пушкин#Екатеринбург
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