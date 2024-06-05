УГМС не фиксировала ни одного превышения вредных веществ в Нижнем Тагиле в мае

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Три недели в мае приборы УГМС делали замеры без аналогичных проверок от редакции — наш «Геолан-1П» находился в лаборатории на замене аккумулятора. Все это время жители Нижнего Тагила жаловались в социальных сетях и в редакцию TagilCity.ru о неприятном запахе от выбросов и о густом чёрном дыме в небе. Так, например, вечером 19 мая неприятный запах со стороны «Коксохима» почувствовали жители Старателя и Сухоложского поселка. Помимо этого, в Алтайском микрорайоне ранним утром 20 мая был отчетливо виден густой черный дым над ЕВРАЗ НТМК.
С 8 апреля по 21 мая газоанализатор редакции TagilCity.ru находился в лаборатории. В этот период замеры воздуха редакцией не проводились. С 21 по 31 мая «Геолан-1П» не фиксировал превышение уровня вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила, что совпадало с данным УГМС. С 29 мая в Нижнем Тагиле действовал режим НМУ.
В марте 2024 года УГМС опубликовала на своем официальном сайте отчет о превышении в воздухе Нижнего Тагила допустимого уровня сероводорода, а затем эти данные удалили. Представители УГМС объяснили это тем, что произошла ошибка в работе стационарного газоанализатора, который принадлежит учреждению.
TagilCity.ru продолжит делать ежедневные замеры и также будет следить за данными УГМС в Нижнем Тагиле.