УГМС не фиксировала ни одного превышения вредных веществ в Нижнем Тагиле в мае

Три недели в мае приборы УГМС делали замеры без аналогичных проверок от редакции — наш «Геолан-1П» находился в лаборатории на замене аккумулятора. Все это время жители Нижнего Тагила жаловались в социальных сетях и в редакцию TagilCity.ru о неприятном запахе от выбросов и о густом чёрном дыме в небе. Так, например, вечером 19 мая неприятный запах со стороны «Коксохима» почувствовали жители Старателя и Сухоложского поселка. Помимо этого, в Алтайском микрорайоне ранним утром 20 мая был отчетливо виден густой черный дым над ЕВРАЗ НТМК.