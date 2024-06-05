tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

УГМС не фиксировала ни одного превышения вредных веществ в Нижнем Тагиле в мае

УГМС не фиксировала ни одного превышения вредных веществ в Нижнем Тагиле в мае

5 июня 2024, 10:19
Фото: tagilcity.ru
Согласно информации, опубликованной на сайте УГМС, в течение всего мая в Нижнем Тагиле не было зафиксировано ни одного дня, когда уровень содержания вредных веществ в воздухе превышал допустимые нормы. Газоанализатор редакции TagilCity.ru вернулся к замерам только 22 мая.

Три недели в мае приборы УГМС делали замеры без аналогичных проверок от редакции — наш «Геолан-1П» находился в лаборатории на замене аккумулятора. Все это время жители Нижнего Тагила жаловались в социальных сетях и в редакцию TagilCity.ru о неприятном запахе от выбросов и о густом чёрном дыме в небе. Так, например, вечером 19 мая неприятный запах со стороны «Коксохима» почувствовали жители Старателя и Сухоложского поселка. Помимо этого, в Алтайском микрорайоне ранним утром 20 мая был отчетливо виден густой черный дым над ЕВРАЗ НТМК.

«Отрава»! Жители Нижнего Тагила пожаловались на густой черный дым от ЕВРАЗ НТМК
Узнать подробнее

С 8 апреля по 21 мая газоанализатор редакции TagilCity.ru находился в лаборатории. В этот период замеры воздуха редакцией не проводились. С 21 по 31 мая «Геолан-1П» не фиксировал превышение уровня вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила, что совпадало с данным УГМС. С 29 мая в Нижнем Тагиле действовал режим НМУ.

В марте 2024 года УГМС опубликовала на своем официальном сайте отчет о превышении в воздухе Нижнего Тагила допустимого уровня сероводорода, а затем эти данные удалили. Представители УГМС объяснили это тем, что произошла ошибка в работе стационарного газоанализатора, который принадлежит учреждению.

УГМС убрали данные о выбросах сероводорода в выходные в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

TagilCity.ru продолжит делать ежедневные замеры и также будет следить за данными УГМС в Нижнем Тагиле.

Читайте также:
Дым ярко-кирпичного цвета накрыл Нижний Тагил Дым ярко-кирпичного цвета накрыл Нижний Тагил
#Артем Карнаухов#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#ВГОК#Выбросы#Смог#Вредные вещества#Дым#Замеры#Екатеринбург#Газоанализатор#Замеры воздуха#Выброс дыма#Замеры выбросов#Черный дым
Подпишитесь
Часть Нижнего Тагила осталась без воды из-за аварии на Октябрьской революции
Сегодня, 11:35
Пока город спит: в Нижнем Тагиле на мосту по Циолковского ночью уложили асфальт
Сегодня, 06:15
Оркестры филармонии в Нижнем Тагиле дадут серию концертов на улицах
Сегодня, 06:21
Цены на очки и линзы могут резко вырасти в Свердловской области
Сегодня, 06:06
Многодетная мама из Екатеринбурга поборется за титул «Миссис Мира»
Сегодня, 09:03
"