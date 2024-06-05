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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Выбросы формальдегида на День защиты детей подарили в Нижнем Тагиле

УХП или ЕВРАЗ НТМК? Выбросы формальдегида на День защиты детей подарили в Тагиле

5 июня 2024, 12:07
Фото: tagilcity.ru

Выбросы формальдегида на День защиты детей подарили в Нижнем Тагиле

В День защиты детей, 1 июня, в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение формальдегида в воздухе. По данным УГМС, уровень выбросов вредного вещества превысил допустимую норму в два раза. Основные поставщики этого вредного вещества в воздух Нижнего Тагила — «Уралхимпласт» и ЕВРАЗ НТМК.

Зафиксировал превышение формальдегида в воздухе Нижнего Тагила пост № 2, который расположен по ул. Гражданская, д. 2 в микрорайоне Сухоложский.

По данным УГМС, именно здесь чаще всего фиксируются случаи превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе города. Жители микрорайона регулярно жалуются на выбросы в социальных сетях и обращаются в редакцию TagilCity.ru.

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Формальдегид является одним из опасных загрязнителей. Он может вызывать различные заболевания дыхательной системы, кожи и глаз, а также вызвать осложнения с тяжелыми для организма последствиями. Больше всего формальдегида выделяют в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» и ЕВРАЗ НТМК.

Фото: tagilcity.ru

Сухоложский микрорайон в 2023 году стал рекордсменом по превышениям ПДК, зафиксированным постами УГМС, — 70 раз.

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