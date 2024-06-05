УХП или ЕВРАЗ НТМК? Выбросы формальдегида на День защиты детей подарили в Тагиле

Формальдегид является одним из опасных загрязнителей. Он может вызывать различные заболевания дыхательной системы, кожи и глаз, а также вызвать осложнения с тяжелыми для организма последствиями. Больше всего формальдегида выделяют в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» и ЕВРАЗ НТМК.