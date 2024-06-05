УХП или ЕВРАЗ НТМК? Выбросы формальдегида на День защиты детей подарили в Тагиле

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Зафиксировал превышение формальдегида в воздухе Нижнего Тагила пост № 2, который расположен по ул. Гражданская, д. 2 в микрорайоне Сухоложский.
По данным УГМС, именно здесь чаще всего фиксируются случаи превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе города. Жители микрорайона регулярно жалуются на выбросы в социальных сетях и обращаются в редакцию TagilCity.ru.
Формальдегид является одним из опасных загрязнителей. Он может вызывать различные заболевания дыхательной системы, кожи и глаз, а также вызвать осложнения с тяжелыми для организма последствиями. Больше всего формальдегида выделяют в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» и ЕВРАЗ НТМК.
Сухоложский микрорайон в 2023 году стал рекордсменом по превышениям ПДК, зафиксированным постами УГМС, — 70 раз.