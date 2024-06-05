В Корпорации МСП рассказали о заключении договора между «Терекалмаз» и «Росгео»

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Данное соглашение в рамках ПМЭФ-2024 подписали Сергей Радьков, исполняющий обязанности генерального директора «Росгео», и Адальби Тлеужев, генеральный директор «Терекалмаза». Об этом информирует ria.ru.
Договор на сумму 360 млн рублей предусматривает пятилетнее сотрудничество. Терский завод алмазного инструмента также обязан инвестировать 30 миллионов рублей. Для получения возможности участия в закупках холдинга «Росгеология» МСП-поставщик предварительно принял участие в программе «выращивания», которая была одобрена 14 апреля 2023 года.
В феврале 2024 года на платформе МСП.РФ был проведен отбор среди представителей малого и среднего предпринимательства для возможного участия в закупках российского алмазного бурового инструмента для колонкового бурения. В результате «Терекалмаз» был выбран в качестве участника программы «выращивания» и получил поддержку государства.
«Выращивание» запущено по поручению президента, данному им в рамках ПМЭФ-2022. При участии Корпорации МСП за прошлый год было утверждено 22 программы «выращивания». Ожидается, что количество таких программ в текущем году удвоится, отмечает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. До настоящего момента уже заключено семь офсетных договоров на общую сумму 3,6 миллиарда рублей. А объем инвестиций МСБ в развитие своего производства, согласно подписанным договорам, превышает 1 миллиард рублей.