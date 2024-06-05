В Корпорации МСП рассказали о заключении договора между «Терекалмаз» и «Росгео»

«Выращивание» запущено по поручению президента, данному им в рамках ПМЭФ-2022. При участии Корпорации МСП за прошлый год было утверждено 22 программы «выращивания». Ожидается, что количество таких программ в текущем году удвоится, отмечает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. До настоящего момента уже заключено семь офсетных договоров на общую сумму 3,6 миллиарда рублей. А объем инвестиций МСБ в развитие своего производства, согласно подписанным договорам, превышает 1 миллиард рублей.