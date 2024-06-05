Веломаршрут по театральному Тагилу с #Кудабежать: от Драматического к Театру кукол

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Начнем от главного театра города — Драматического. Самый большой и старейший. Нынешнее здание было построено в пятидесятые годы прошлого века. Возвели с размахом: колонны, изваяния на крыше. Красиво! Рядом скамейки, газоны и клумбы.
Едем дальше, по проспекту Мира через реку Тагил к Дому культуры «Юбилейный» — само здание вполне себе среднесоветский ДК, а вот за ним красивый сквер. Много зелени, цветов и современный ландшафтный декор.
Передохнули на красивых лавочках? Тогда вперед, по улице Фрунзе к Нижнетагильскому театру кукол. Это последняя точка сегодняшнего маршрута. Расположено здание в историческом центре города на проспекте Ленина между скверами Комсомольским и Пионерским. У этого театра трогательная история создания: из тех, про которые можно кино снимать про надежду и волю к жизни. Было так. В войну в Нижний Тагил эвакуировали труппы ленинградских театров. И вот летом 1944 года труппа из 9 полуголодных актеров ставит первый спектакль «Принцесса и свинопас». Измученным родителям не до детского театра — зал пуст. И тогда актеры распахивают двери и зовут на представление таких же, как они сами, полуголодных уличных мальчишек. И играют для них спектакль: куклы пляшут на сцене маленького театра посреди большой истерзанной войной страны, и в глазах детей рождается надежда…
Воодушевляет, правда? Кстати, билеты на следующий спектакль театра зрители раскупили. А уже в своем четвертом сезоне на всесоюзном смотре в Москве театр был признан лучшим. Вот что значит никогда не сдаваться. И мы не будем!