Возбуждено уголовное дело после нападения мигрантов в Екатеринбурге на журналистов

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства данного инцидента, а также собирают доказательственную базу, рассказали в пресс-службе областного СК.
Напомним, потасовка произошла 5 июня 2024 года. Один из мигрантов распространял нелегальные сим-карты среди других иностранцев. Это заметили сотрудники телеканала и вмешались.
После этого на них набросился другой мигрант. Он ударил одну из сотрудниц, а также сломал техническое оснащение съемочной группы. Пострадавшие обратились в Следком.