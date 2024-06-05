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Возбуждено уголовное дело после нападения мигрантов в Екатеринбурге на журналистов

Возбуждено уголовное дело после нападения мигрантов в Екатеринбурге на журналистов

5 июня 2024, 11:44
Фото: 1MI
Районный СК в Екатеринбурге возбудил уголовное дело после нападения мигрантов из Таджикистана на сотрудников ТВ-канала.

Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства данного инцидента, а также собирают доказательственную базу, рассказали в пресс-службе областного СК.

Напомним, потасовка произошла 5 июня 2024 года. Один из мигрантов распространял нелегальные сим-карты среди других иностранцев. Это заметили сотрудники телеканала и вмешались.

После этого на них набросился другой мигрант. Он ударил одну из сотрудниц, а также сломал техническое оснащение съемочной группы. Пострадавшие обратились в Следком.

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