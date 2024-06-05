Выбросы формальдегида, «спокойный» май, Тагил без воды и асфальт на Цииолковского

В Екатеринбурге завершено расследование убийства маленького Далера Бобиева. В преступлении обвиняют его опекунов — Веронику Наумову и ее мужа Александра. Также в деле Далера имеется еще один подозреваемый, который мог принимать участие в издевательствах над ребенком. Дело в скором времени уйдет в суд, где будет рассмотрено по существу.