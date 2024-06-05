tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:00

Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Выбросы формальдегида, «спокойный» май, Тагил без воды и асфальт на Цииолковского

Выбросы формальдегида, «спокойный» май, Тагил без воды и асфальт на Цииолковского

5 июня 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
Предприятия «поздравили» тагильчан с Днем защиты детей. Часть Тагила осталась без воды из-за аварии. Дорожники заасфальтировали мост на Циолковского. В Екатеринбурге завершили расследование по делу Далера Бобиева. Итоги Тагила и области за 5 июня — в нашем традиционном обзоре.

«Уралхимпласт» и ЕВРАЗ НТМК 1 июня «поздравили» жителей Нижнего Тагила с Днем защиты детей новыми выбросами. В этот день замеры показали превышение предельно допустимой нормы в два раза. Самые плохие показатели были зафиксированы в Сухоложском микрорайоне, который не раз становился рекордсменом со знаком минус по количеству вредных веществ в воздухе.

УХП или ЕВРАЗ НТМК? Выбросы формальдегида на День защиты детей подарили в Тагиле
Узнать подробнее

УГМС в течение всего мая не фиксировал превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в Нижнем Тагиле. Однако горожане сомневаются в справедливости этих выводов: ведь они регулярно видели густой черный дым в небе и чувствовали характерный неприятный запах.

УГМС не фиксировала ни одного превышения вредных веществ в Нижнем Тагиле в мае
Узнать подробнее

В среду, 5 июня, некоторые районы Нижнего Тагила остались без холодного водоснабжения. Воду коммунальщики отключили из-за прорыва водопровода, который был поврежден во время дорожных работ на улице Октябрьской революции. Ближе к вечеру основной части жителей воду вернули, для остальных организовали подвоз в бочках.

Часть Нижнего Тагила осталась без воды из-за аварии на Октябрьской революции
Узнать подробнее

Тагильские дорожники приступили к укладке асфальта на мосту на Циолковского. В ночь на среду, 5 июня, они восстанавливали дорожное покрытие на левых полосах с двух сторон путепровода. На оставшихся полосах ведутся подготовительные работы — их очищают от пыли и грязи.

Пока город спит: в Нижнем Тагиле на мосту по Циолковского ночью уложили асфальт
Узнать подробнее

В Екатеринбурге завершено расследование убийства маленького Далера Бобиева. В преступлении обвиняют его опекунов — Веронику Наумову и ее мужа Александра. Также в деле Далера имеется еще один подозреваемый, который мог принимать участие в издевательствах над ребенком. Дело в скором времени уйдет в суд, где будет рассмотрено по существу.

Расследование по делу шестилетнего Далера в Екатеринбурге завершено
Узнать подробнее
Читайте также:
Пахучий агрокомплекс, ремонт улицы Пархоменко в Тагиле, крысы и идеальный отпускВонь с ЕВРАЗ НТМК, квартира для вдовы бойца СВО и загадочный снаряд: итоги выходныхДемография на троечку, клубника, закрытие почтовых отделений, собаки и банда из 90-х
#Дарья Бобровицкая#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#ЕВРАЗ НТМК#Убийство#Мост#Криминал#Холодная вода#Расследование#Асфальт#Выбросы#Жалобы#Коммунальная авария#Отключение воды#Дорожные работы#Убийство ребенка#Уралхимпласт#18+#Екатеринбург#Формальдегид#Авария#Замеры воздуха
Подпишитесь
УХП или ЕВРАЗ НТМК? Выбросы формальдегида на День защиты детей подарили в Тагиле
Сегодня, 12:07
Часть Нижнего Тагила осталась без воды из-за аварии на Октябрьской революции
Сегодня, 11:35
Дроны начнут летать над Каменском-Уральским
Сегодня, 13:24
Массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе
Сегодня, 13:22
Тест «Вы истинный знаток Пушкина, если ответите на все вопросы»
Сегодня, 11:14
39 лесных пожаров потушили в Свердловской области в мае
Вчера, 13:46
"