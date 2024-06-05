Выбросы формальдегида, «спокойный» май, Тагил без воды и асфальт на Цииолковского

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«Уралхимпласт» и ЕВРАЗ НТМК 1 июня «поздравили» жителей Нижнего Тагила с Днем защиты детей новыми выбросами. В этот день замеры показали превышение предельно допустимой нормы в два раза. Самые плохие показатели были зафиксированы в Сухоложском микрорайоне, который не раз становился рекордсменом со знаком минус по количеству вредных веществ в воздухе.
УГМС в течение всего мая не фиксировал превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в Нижнем Тагиле. Однако горожане сомневаются в справедливости этих выводов: ведь они регулярно видели густой черный дым в небе и чувствовали характерный неприятный запах.
В среду, 5 июня, некоторые районы Нижнего Тагила остались без холодного водоснабжения. Воду коммунальщики отключили из-за прорыва водопровода, который был поврежден во время дорожных работ на улице Октябрьской революции. Ближе к вечеру основной части жителей воду вернули, для остальных организовали подвоз в бочках.
Тагильские дорожники приступили к укладке асфальта на мосту на Циолковского. В ночь на среду, 5 июня, они восстанавливали дорожное покрытие на левых полосах с двух сторон путепровода. На оставшихся полосах ведутся подготовительные работы — их очищают от пыли и грязи.
В Екатеринбурге завершено расследование убийства маленького Далера Бобиева. В преступлении обвиняют его опекунов — Веронику Наумову и ее мужа Александра. Также в деле Далера имеется еще один подозреваемый, который мог принимать участие в издевательствах над ребенком. Дело в скором времени уйдет в суд, где будет рассмотрено по существу.